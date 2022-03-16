交流站：感谢马来亚银行反诈骗客服

无现金付款已经是现代人的消费模式，信用卡的使用更是绝大部分人网上购物方式之一。然而，非法分子总是借网络科技和数码化的便利，盗用他人资产和财富，谁也不晓得自己哪天会成为下一个网络诈骗的目标。

3月10日晚上约8时10分，我接到一通来自马来亚银行的电话。对方先很有礼貌地自我介绍，说他是银行反诈骗部门的职员，告诉我银行察觉到我的信用卡被盗用，这三天连续有小面额的美元网上购物交易。他致电给我的目的是通知我银行已经停用我的信用卡，并会电邮我一张豁免付费的表格，要我签名后电邮回去。

当时我第一个感觉就是质疑这通电话的真实性，脑海里浮现了“诈骗集团”四个字。我接着询问了好几个问题，包括对方姓名。在对话中，这位职员很专业地告诉我，如果这通电话让我感到“不舒服”，可以致电客服热线核实。过后，我打开电邮信箱，果然看到银行寄来的电邮。

寄回表格的第二天，我还是不放心地致电银行热线电话，再次确认不是诈骗电话和电邮。接电话的客服也很有礼貌地说他们会继续跟进这件事，还问我需要反诈骗部门的同仁亲自致电回复吗？这样亲切和专业的服务令人激赏。

感叹诈骗手法层出不穷，让人对真实信息也抱着怀疑的态度，扰人视听，实在令人唏嘘。在此，我要感谢马来亚银行反诈骗客服的专业服务以及敏锐的触角，即时察觉这些来路不明的交易细目，主动联络客户，详细道明原委，核对查实，并重新发放一张信用卡给我。