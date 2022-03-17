交流站：居家康复免费检测仪不够

前阵子小儿子染上冠病，去诊所看医生，医生只给他一张说明书教导如果在家自我隔离，也向卫生部呈上表格列我们其他家人为亲属。我们大概三天后才收到通知，要自我检测七天，也可以到检测仪机器拿免费的六个检测仪。

最近轮到我中招，因为我工作地点太多员工染病。这次条例换了，患病者和亲属只能拿到三个检测仪，但需要检测五天，除了我例外。我小儿子刚痊愈不久，不会那么快又染病，所以政府不会给他免费检测仪。换句话说，我们都得自掏腰包去买检测仪，现在市面上最便宜的大约五元，比很多人吃一餐菜饭还要贵。我们是中产家庭，买了大概百元的检测仪以备不时之需。可是很多低收入家庭，如果全家都得天天检测，费用可不小。

现在轮到大儿子染上冠病，他因为诊所人多所以不去看医生拿药，也响应政府呼吁在家隔离，减轻医疗人员工作量。可是这么一来，政府不知道他染病也不会发放免费检测仪给我们。

依我所见，政府应该允许我们通知有关部门，让病人不看医生也可领取检测仪。居家隔离不难，但有多少人可以在有厕所的房间隔离？像我小儿子可以终日在房里工作吃饭睡觉，可如果上厕所便得出来客厅，绕过厨房才能上。他已经把和亲人互动的机会减到最低，可是冠病病毒很容易传染。

雇主和学校不必向居家康复的员工和学生索取病假单，但有些雇主会有小人之心，怀疑你的检测是几时做的，而且休息太久我们也不好意思啊。看医生拿病假单证明我的冠病还没完全康复，还需要拿更强的药。我的检测结果到第九天还是呈阳性，可是已好了七七八八，所以便回去工作。所以如果一定要等到检测结果呈阴性才去工作，很难说要等多少天。

另外提醒，每个人染上冠病后副作用不一，像我发烧感冒头痛咳嗽咳不停，这样的病情比较常见，有者会呼吸困难，甚至心跳太快，这类病人就得去医院急诊。

我们一直忙忙碌碌，没时间休息，大病一场发现原来慢活才是另一种生活方式。当然，染上冠病不是好事，但现在大家都能担然面对。