交流站：回公司上班要注意室内空气流通

人们一般都不知道室内空气流通的重要性，特别是这两年居家办公，在家时间长了，住家会安装分体式冷气机，分体式冷气机只能把室内空气冷却循环，但不能把清新空气从室外带入室内，空气不能正常流通，这样就会使空气中二氧化碳上升到不健康水平。

现代办公大楼和分层工厂也面对一样的问题，室内空气流通不足，就是传播细菌病毒的温床。政府抗疫跨部门工作小组开始简化管理措施，半数员工可以回办公室上班，不过大多数的老板或主管都对办公室的空气流通不了解，对空气质量也不清楚。虽然环境局有发表对空气流通的指导原则信息，也有职场环境安全检查员对办公场所进行二氧化碳检查，但大家都在寻找解决方案。

新加坡室内办公室都有冷气，为节省能源，大多办公室的设计是封闭式的，窗口不能打开。空气流通和清新都靠冷气系统，如果空气流通不到位，人们呼出的二氧化碳就会增加，空气不流通也会使病毒不能很快排出室外，自然会增加室内员工感染病毒的概率。

怎么样确保室内空气流通达到正常状态？为解决办公室空气流通，要从减少室内空气的二氧化碳开始，人类是排放二氧化碳的根源，所以早上去上班，大家会觉得空气质量很清新，到午餐后，室内空气就变得很差，有昏昏欲睡的感觉。为什么呢？因为二氧化碳可能已经达到不健康水平。这就代表办公室冷气系统的交换清新空气不到位，二氧化碳测量仪器能帮助证明这一点。

除了消毒戴口罩，接种冠病疫苗和保持社交距离，保持室内空气流通也是重要环节，最简单的方法是打开窗门，让清新空气流通交换，办公楼要提高空气处理机组的过滤功能和风量，清新空气是解决问题的关键。