交流站：精神病不是洪水猛兽

多年前，到精神病院探望一个亲戚，在同一个病房碰见我公寓楼上的一个住户。那个60开外的邻居正和患病的儿子说悄悄话，我上前打招呼，他竟大惊失色，黑着脸把我拉到一个角落，低声警告我说：“你千万别把事情（他儿子有精神病）传出去，不然的话，别怪我不客气。”

在一般认识肤浅的人心目中，精神病如洪水猛兽，是可恥的，不光彩的；是社会的汚点，不要跟它沾上边，远离则吉。

上世纪五六十年代，民风淳朴，生活步伐从容；在镇上村里，偶尔出现一些精神病患者，厚道的人们都能与他们和平相处。除非有暴力行为，才会被送入精神病院治疗。

进了医院，如“一入侯门深似海”，治疗时间颇长，要治愈才可回家。早年村中一人叫阿牛，健壮如牛，18岁不幸患上精神病，进入位于山顶（郊外）的疗养院；初期不惯，常深夜爬高篱笆开溜。获得自由一阵子，就被捉回院去。后来他终于适应医院环境，学会锄地挖沟，织藤篮等谋生技能。

多年后他出院，觉得宛如隔世，原本只能讲客家方言的他，这时也能讲福建话、筒单的巴刹马来话和新加坡式英语，同时是排球好手，在大庭广众间唱歌，丝毫不怯场，这都是长期在医院里训练出来的。他巳经懂得讲义气和懂得“有难同当有福同享”的人生观和价值观。左亲右邻都赞他是精神病大学的高材生呢！

现在，精神病患者的处境和治疗过程已大不相同。疗养院外观设计独特，如地中海度假酒店，里面摩登，设备齐全先进，让病人住得舒服，宾至如归。除了药物治疗，还有经验丰富的资深辅导人员，加上适量的康乐活动，务使病人早日康复，重返原有的生活环境。

此后，康复者定期回院复诊，院方个案监督员也会密切跟进，减少旧病复发的可能。

精神病像其他疾病，病发时，要在最快时间内确认病情和深浅情况，给予适当治疗，让后遗症减到最低，就能重新过正常生活。社会对精神病人和家属千万不能存有偏见和敌意。应多包涵和容忍这些不幸的人，并协助他们劝阻无知者胡乱的指点，同时抹去他们是社会恥辱的形象，让他们在社会上有立足之地，这才是大家的福气。