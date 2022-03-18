交流站：定心与援助配套值得嘉许

财政部长黄循财发表财政预算声明时宣布：消费税分两年提高，从7%上调到9%；接下来详细介绍了“定心与援助配套”，拨款高达6亿4000万元，以减低消费税上调对国人的影响。

笔者仔细研究了这配套，林林总总，五花八门，得出的结论是这次提高消费税，有关部门的确下了一番苦功，值得嘉许。

首先，财政部做了所谓的沙盘推演，先考虑低下层人士和家庭的需要，推出6亿4000万元的消费税抵消配套。过去的消费税调整无论怎么说，弱势群体都必须承担一部分。这次，财政部吸取经验，通过援助配套抵消低收入群体10年的消费税涨幅。

其次，援助配套也延伸至中等收入社群。以我们家为例，政府一般的补助措施我们家都不符合资格，没有得到任何帮助。此次细读配套之后，竟发现可在公共医疗援助、现金补助、家庭援助等配套获益。笔者等了这些年，有一种媳妇熬成婆的感慨；虽然说是只能抵消五年的消费税，但认为已经值得感恩。

最后，得悉政府将上调富人税收，心中又是一喜，笔者绝不是仇富一族，而是认为多得的就应该多付出。就如圣经所言：多给谁，就向谁多取；多托谁，就向谁多要。不同人有不同天赋，精英通过自己的努力创造了更优质的发展空间，过着丰衣足食的生活，当然会更明了施比受更有福的真理。这里先向有能力多赋税的国人致谢。

不过，笔者有个小小的请求：请财政部清楚说明是如何演算出这个配套，来抵消弱势群体和中等家庭五到10年的消费税？这样一来，这方面的专家就能贡献一己力量，提出专业看法，看是否能在各方面多补助一些。如果专家都认为这个援助配套已十分到位，大家就不要再纠结，努力做个好公民，纳税让国家税收制度更健康，下一代就不会有后顾之忧。