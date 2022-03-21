交流站：载送客工罗厘新条例可加强

交通部宣布为加强安全，载送客工、最高装载重量超过3500公斤的罗厘，日后须安装限速器，人力部也会强制规定雇主确保司机有足够休息时间，每辆罗厘也会有一个指定负责人坐在司机旁，若发现司机不适宜开车，可立即要求对方停止驾驶。

我想提出看法：我的公司在工程最高峰时期，使用10多辆大型和中小型罗厘运载百多名客工来往宿舍与全岛工作地点，也有载满拉线缆设备的罗厘必须同时载人以便进行路边工程，我们熟知各类问题和条例，也知道困难所在。公司本身也进行车辆产品研发，对车辆进行过不少设备改装与测试，我们认为拟议中的新条例有些方法与手段可以再商议与加强。

我去年5月13日在早报言论版的《解决重型车辆违法行为》文章中提到，用科技产品来监测司机，功能部分与刚宣布的要求大致类似，可防止司机分神打瞌睡等，而拟议中的限速器和司机管理手段无法解决目前大部分问题。对缺乏中层员工管理的企业，尤其到晚上加班时间段，这可能是额外负担。

刚宣布的只是涉及载重超过3500公斤的罗厘级别，属于Y牌的大型罗厘，同样有载人的G牌罗厘并不涵盖在内，但我们知道小型罗厘在高速行驶时重心更加不稳，尤其车后甲板如果全空，车速往往都比Y牌的更快，风险更高，更多翻覆的货车意外其实是涉及这类G牌载客罗厘。

我建议，让这类更常在公路高速行驶也更容易翻覆的轻型载客罗厘也一并强制安装同类科技产品，统一管理，监测司机驾驶行为，屡劝不听的资料可以做为取证惩罚之用，这样才有威慑力。目前这类货车级别里的超速警告装置，司机并不理会，因为不会被罚。

另外，客工司机的驾照考取条件应该都通过额外工业安全课程，让他们定期复习本地公路条例与纠正不良驾驶习惯，这是一般驾驶理论不涉及的工作安全知识，外劳都缺乏这类知识。

目前快速公路上各种商业车辆在中间车道行驶已是常态，一些甚至驶入右边快车道，威胁其他车辆。判断罗厘非法占用右车道的问题，需要额外科技设备与手段。

一般上，坐在副驾驶座的人，往往会是车里第一个打盹的乘客，指定他监督司机和汇报，或阻止司机，是难办到的。这个人一定与司机熟络，或不敢多批评司机，而由没驾驶经验的人来判断司机行为也事倍功半。一般情况是大家下班后都想尽早回宿舍，司机若守规矩开得慢，会被同事骂，用标准化科技产品控制，管理层就能远程遥控，灵活改变设备的设置。

在全岛各处活动的承包商车辆司机，一般也同时兼顾其他工作，雇主难以现场监督他们的休息时间和精神状态，通过科技产品如健康手表与手机应用，开发结合进入整套系统中，就能以人工智能来分析司机健康状态，及时反应。

目前健康手表能分析一个人的睡眠状态与活动数据，比较倾向于开发给老人和健康护理，但用在分析员工活动与监控司机健康也没问题。

强求雇主靠人工去监督车辆的一切，或要司机承担一切和自律，是不可能的，应该逐步添加各种科技产品在车辆中，再通过比较可行的辅助手段去执行监督，违反标准的通过教育或执法手段针对性纠正，情况就能改善。

至于加设安全带问题，我认为可在后车斗两侧护板添加方便安装与移除的结构，在载货上可以调整，而甲板中间部分，原本一些车辆也有提供货物扣带用的隐藏式挂钩，增加叉车司机使用的两点式安全带，能至少让人有得固定及捉紧，不会因为激烈刹车或摇晃而抛飞受伤，其实用性与重要性远大于发生率极低的所谓甲板不够牢固问题。