平衡人体阴阳从容应对冠病

我国冠病染病人数近日每天超过万起，剧增的病人对本地医者是一大考验。病毒让我们产生焦虑恐惧，却忘了其本质是肺炎；类似过去大家都经历过，也可致命的流感。

感染力特强的奥密克戎病毒引发的症状，主要还是发热、伤风、剧烈咳嗽、咽痛声哑等，与大家熟悉的普通肺炎没有两样；肺部与呼吸道呈现出一派的热象。

中医没有病毒概念，应对表现温热的症状时，中医的简单对策就是“热者寒之”，要清热解毒。因此最近在香港疫情中供不应求，甚至出现假货的“连花清瘟”，就是一副清热解毒的中医方药。清热解毒的目的是以一组性味寒凉的中药为偏热的病体降温，去除病毒的温床；让入侵了的病毒因无法再适应降了温度的人体内环境而知难而退（病愈）。未染病时，人体如果不是温床，病毒也因无法趁“热”而入，而起防疫免疫之效。

但出现炎症的人体内部，往往存在一团熊熊烈火。中药清热解毒是杯水车薪，犹如在燎原的大火中，直升机在空中喷洒灭火的情景一样，作为有限。体内存在的烈火，可以来自睡眠不佳引发的虚火，另一个“火”的来源是饮食。在丰衣足食的今天，无辣不欢，煎炸烧烤的焦香是大家最爱；坚果、巧克力是家常零嘴；香醇的啤酒与味浓的咖啡与可可饮料，更是普遍的杯中物。高热量的饮食如与欠缺睡眠的虚火相配合，是火上添油，为各种炎症提供源源不断的燃料，人体内火由此生生不息，炎症反复发作，历久不消。

因此清热解毒是暂时缓解，要为长期偏热的身体降温还需靠个人努力，通过戒食辛辣燥热、充分睡眠、多饮水，才能达到釜底抽薪，药到病除之效。但要改变长期的个人作息与饮食习惯不易，必须在日常习惯与炎症带来的身体不适之间作选择。病痛的轻重长短，取决于作息与饮食上的自律或放纵程度。

我国人口的疫苗接种率在世界名列前茅，也严格施行与病毒隔离的戴口罩、保持社交距离等防疫措施。唯有通过人人在生活上的自我调适，力求体内阴阳（寒热）平衡，才能更从容地与冠病共存。