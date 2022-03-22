马来亚银行已落实 额外措施强化网安

回应

本行感谢《联合早报》交流站3月16日刊登读者赖慧玲执笔题为《感谢马来亚银行反诈骗客服》的表扬信。

马来亚银行感谢赖女士对反诈骗客服和银行联系中心同事予以的赞许。本行将继续尽最大努力为客户服务，秉承我们致力于体现人性化金融服务的使命。

赖女士提出很好的观点，即随着电子商务和信用卡使用的增加，消费者更容易陷入骗局成为受害者。马来亚银行提醒客户时刻保持警惕，并且向银行提供最新的手机号码和电邮地址，以便在必要时银行能联系上客户，通知他们有关账户的事宜。若收到来历不明的电话、电邮、短信或网站，马来亚银行的客户可以致电1800-MAYBANK(1800-629 2265)或(65) 6533 5229（海外）来求证其真实性。如果客户怀疑遭遇诈骗或发现任何未经授权的付款，也可以立即拨打24小时热线并且按选项“1”以快速通报欺诈案件和可疑交易。客户也可以从银行官网（https://www.maybank2u.com.sg/）查阅最新的诈骗手法、随时了解最新案例。

此外，本行已于今年1月起在新加坡金融管理局和新加坡银行公会推荐下，落实额外的防护措施以强化网银安全。为了以策安全，公众切记不要透露给任何人您的网上银行用户资料、一次性密码（OTP）、密码生成器的批准信息、银行账户或信用卡／借记卡的信息。

马来亚银行客户体验主管

陈蔼仪