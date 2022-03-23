交流站：屋主应以同理心对待租客

近日有关“屋主被指出怪招，赶租客吞押金”的新闻，指出有屋主在租客搬进去后，限制冲凉不能超过五分钟、晚上11时前要回家、要以现金付房租等诸多条规，对此新闻，我想分享看法。

若租房间与屋主同住一屋檐下，租客在签租约时，一些重要事项与规矩，必须与屋主达成协议，包括冷气机的使用、一周洗衣机的使用次数、可否煮食等，并确保租约内涵盖双方已同意的事项。最重要的是，租约必须加入一个条款，清楚阐明除了双方已同意的事项与规矩，屋主若要提出新要求，必须取得租客同意。这样可以避免屋主在签了租约后，随意提出对租客不合理的要求。

有关支付租金的方式，最妥当的是通过银行转账支付给屋主，这是支付房租记录的书面证据。如果屋主执意要收现金，租客必须向屋主要求收据，避免任何租金支付的纠纷。如果租客与屋主发生争执，应尽可能进行协商，一切以和为贵。若屋主很不讲理又咄咄逼人，尤其是在毫无理由下不退回押金，租客可以通过小额索偿法庭提交索偿申请，为自己讨回公道。

我觉得无论是出租房间或房子，只要租客准时付房租，按租约合理居住，屋主就不该太挑剔和苛刻，而是要以同理心去对待和体恤租客。

去年8月，我租客的租约到期时，房屋经纪告诉我，根据市场情况，房租涨价了，他建议在更新租约时可以要求加租。我考虑后决定不加。因为考虑到租客除了房租，还要负担伙食费、交通费、手机费等。而且他们背井离乡来工作，这两年受疫情影响，无法回家相聚，疫情也可能让他们担忧失去工作，还有种种顾虑，我不想增加他们的负担。