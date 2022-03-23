交流站：吸烟破坏听力 风险不容忽视

一般常听到造成听力受损的原因有老化、长时间处于高音量环境或疾病相关因素如耳朵感染。

一手、二手烟为听力受损的导因却不常被提起。或许吸烟的习惯太普遍，这个导因融入背景，人们甚至医者、专家讲到失聪时，都忽略了。

然而，吸烟大幅增加听力损失风险是有可靠医学根据的。研究显示，吸烟者失聪的概率高于非吸烟者1.69倍。而且烟毒破坏听力的机转，和一般老年听力退化有所不同。专家们认为烟毒扰乱了耳朵微血管血液的流动，引起耳內烟毒累积，进而破坏了耳朵，造成听力损失。这医学证据和论述较少听到，所以有必要一提。

在听力破坏这方面，香烟保持一贯“殃及无辜者”的记录，视严重性，曝露于二手烟者，听力也会受损。

国大杨潞龄医学院听力学系主任威廉·哈尔马丁（William Hal Martin）教授观察到，至近期为止，众多社区举办的听力测试资料中，60岁以上的国人患有某种程度的听力退化或受损，高达惊人的九成以上。若用全国人口比率推估，可能患有较严重失聪，也不算高龄，如在60、70岁之间的人数，恐怕要达到令人昏眩的数以万计。

《联合早报》曾以“一人失聪全家难受”的标题报道，失去听觉对个人及他人的磨难。我真不希望银发失聪的海啸还要加上烟害型失聪的推波助澜。

除了癌症、心脏病等等以外，听力破坏只是一个鲜少被提起的吸烟禍害。1986年我国卫生部曾许下宏愿：“朝无吸烟者国度迈进”。在健康、环境、经济、邻里关系各方面，传统烟、电子烟百害无一利。我依然期待我国政府莫忘初衷，立法催生无烟世代（Tobacco-Free Generation）的到来。