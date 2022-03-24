交流站：夹心层有苦难言

如今各行各业都不得不涨价应付成本增加。无论追求怎样的生活方式，吃穿用度都得要满足。粮食价格无论如何涨也要填饱肚子，水电涨价避无可避，车资上调压力还是逃不脱。本着朴素思想，若要应付生活必需品的涨价，就得提高薪资，但薪资提高了，肯定又增加生产成本，物资又不得不涨价，陷入一个死循环。

这是很难平衡的社会民生问题。拿车资涨价来说，国际能源危机对燃油和电力成本的压力，以及人工成本的增加，不涨价无盈利企业如何应付？运营公司撑不住，服务要瘫痪，民生就大受影响。因此车资不得不涨价，民众也不得不买单。

蝴蝶效应影响下，谁又能独善其身？你觉得不开车就不会受油价上涨影响，但生活必需品必定跟着涨，还是受影响。

你觉得不是房地产商，建材涨价无所谓，其实买房又要多拿出银子。菜篮子涨价，学费涨价，住宅涨价，水电费也涨价，此刻问题就在于，一样涨不打紧，样样涨确实有些难受。车资涨价还小，航班熔断，机票翻了多少倍，天大的事也难回家。每天消耗血汗钱，感觉真是每走一步都心疼。

关于涨价这件事，就犹如一锅炖菜，做不好就是东北大乱炖，小市民感觉水深火热，食材和成品都廉价。若要好，就得平衡民生，让社会各阶层都能和谐，成就一锅佛跳墙，食材和成品都高级。

低收入阶层靠福利和补贴政策或可缓解压力，比如买房补助、水电折扣、交通优惠券等等。有些家庭有些人，达不到领补贴标准，无法再维持之前的生活水平，又没有能力提升薪资，就会变得越来越焦虑和没有安全感。

这部分社会夹心层不是小群体，大多数人高不成，低不就，最缺乏安全感，幸福指数最低。既不能实现财务自由，又非严格意义上的底层，成不了人上人，却绝对是大众基础层。这群人懂得社会道德约束，老实本分，实质上为了生存又不得不过分功利主义。

利用社会财富再分配来解决民生问题确实是重要手段。

但要解决包括夹心层在内的民生问题，从根本上和长远上来说还是应该致力发展经济，提高国民收入以及保障就业，提高劳动者的劳动能力和创造力，大家就能赚更多钱。

政府需要更加极小化财政负担，不过分依靠社会福利，才能维持国际竞争力，使社会进入良性循环。社会稳定的核心关键，还是要维护住大多数人民的生活质量，各阶层皆大欢喜才是真欢喜。