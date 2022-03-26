交流站：可以不要拿彩色贴纸吗？

小学生都很喜欢从老师手中拿到贴纸，对他们来说是一种鼓励。我做补习教师有好几年了，刚开始时，并没有发贴纸给学生。一年一年过去，慢慢觉得贴纸不但可以鼓励学生，还可以把不专心或捣蛋的学生控制下来。例如，学生今天不听话，我就说：“今天你要贴纸吗？再不听话不专心，今天就没有贴纸了。”他们就马上乖乖坐好。

我为了鼓励学生更认真学习，上网选好看的贴纸，绞尽脑汁想只要学生有20张贴纸，他们就能够换取小礼物。我又上网选购可爱的礼物送给学生。学生为了得到礼物，哇！都很听话，每次下课都会问我今天能拿到多少张贴纸。当他们得到贴纸后，会用小手指数一数贴纸还差多少张才能换取礼物。

有个外国朋友到这里旅游，我带她到食阁吃东西，她很惊讶为什么吃东西还有贴纸拿，还很高兴地说很久没拿过贴纸了。我啼笑皆非。她问我为什么？我答说本地为了控制疫情实行差异化措施，如有人到小贩中心或食阁吃东西，都会拿到一张彩色贴纸，形状各异。我还对她说打包就不必拿贴纸。

我们吃完后，我把身上的贴纸粘在一块准备好的白板上。我们边走边看到不同的角落都有贴纸。朋友问我为什么有些贴纸会粘在不同地方？更好笑的是，我们看到一辆脚踏车都被五颜六色贴纸贴满了。

现在彩色贴纸处处可见。交通灯、电动扶梯、灯柱、墙壁等等，形成一道“风景线”。我想不通，为什么人们要这样做。他们有没有想过，清洁工人怎么清理？这会加重他们的负担，也增加不必要的花费。我们要自律，这是我们的国家，我们应该保持环境清洁和卫生。

或许，我们可以不要拿彩色贴纸吗？