交流站：身体不适的孩童应在家由家长照料

谨答复《联合早报·交流站》于3月14日刊登的韩丰光读者投函《托儿所条规给家长带来烦恼》：

家长在接到学前教育中心通知孩子不适或出现症状时，必须另行安排工作或调整日常生活。我们理解这难免对家长造成不便。

孩子出现流鼻涕、咳嗽、发烧等症状，意味着他们可能受到感染。学前中心教职人员未接受过专业医疗训练，因此中心会通知家长把孩子接回家和看医生，以便及时求医，诊断病情。

基于疫情的关系，学前中心为了保障其他幼儿及教职人员的安全，必须谨慎采取防疫措施，避免病毒在中心传播。

每个学前中心都设有医务室。孩子若感到不适或出现症状，中心会安排孩子到医务室暂时休息，等待家长接孩子求医或回家休息。这样的安排有助于减低病毒在中心内传播的风险。年幼孩子生病时不适合长时间呆在医务室。我们促请家长以孩童利益为优先考量，尽快到中心接孩子，让他们得到及时和适当的照料。

若家长须要照顾生病的孩子，人力部建议雇主在工作性质允许的范围内，给予员工灵活的工作安排。政府会继续与劳资伙伴合作，鼓励雇主打造亲家庭的工作环境，让在职家长能够兼顾工作与家庭的责任。

保障幼儿与教职员工的安全是社会的集体责任。我们谨此呼吁家长全力配合学前中心的防疫措施，待孩子痊愈后再让他们回中心上课。

（作者是幼儿培育署条例与标准司司长Bernadette Alexander）