交流站：公司领数码化补助金却转型缓慢

政府拨出不少资金协助本地公司数码化，但我的公司还是在用打印方式来提交公文和报告，特别是会计公文的部分最多。总部每次都在会议时要求我们提出对公司的意见和需要改进之处，说会尽力完成。但要求他们让公司数码化，少用打印纸张来提交公文，却一直没开始这么做。提交报告要用到很多张纸，特别是在做会计方面，如果打印出来发现出错，就必须重新修正和打印，这就要用更多张纸。更夸张的是，这年代还有人用Excel来做会计和记录资料。每次有新资料储存，就必须增加新的空格在Excel里，档案存储空间也会越来越大。存储空间越大，档案总有一天会出问题。公司资料应该存放在网络资料库才对，才能随时随地用手机或平板电脑查阅。

至于会计方面，每个月报销时需要打印很多张纸让上司签名。如果用网络报销，上司只要在网络上批准报销就完成，不需要花那么多时间完成公文，再电邮到会计部报销。我了解做公文和报销也是工作之一，但我们的职业是社工，不是处理公文和报销。曾经向老板提出聘请一名行政人员专门处理公文和报销，但没得到任何回复。我和同事们经常在想我们到底是行政人员还是社工？

面试时，老板保证肯定不需要处理那么多公文。我听了很开心，就接受这份工作。后来的确没有那么多的公文，但全部文件都用纸张，也要更长时间处理。我的前公司早已数码化，我宁愿用数码化处理更多公文而不想用那么多纸张，比较方便和省时。

我们身为关怀年长者的社工，政府鼓励年长者进入智慧国和学习数码科技，我们自己不先进入数码化世界，哪来的资格鼓励他们学数码科技？

我们了解要把公司完全数码化是大工程，也没有要求总部短时间完成，但完全没有看到进展才会感到很不满意。

到底是政府的补助金不够总部转型成数码化公司，还是公司懒得开始呢？那为何公司能一直收着政府的补助金呢？