交流站：农历新年捞鱼生深具申遗意义

2020年底，我国的小贩文化申遗成功，正式列入联合国教科文组织的世界非物质文化遗产名录。最近，国家文物局选出10个入围名单，准备第二次申遗，我觉得当中农历新年捞鱼生深具申遗潜力。

捞鱼生是我国农历新年的一道亮丽风景，是独具特色的庆祝方式。在新年未到来前，各酒楼餐馆甚至咖啡店，都已准备好捞鱼生的食材，超市也摆卖一盒盒的食材，这都在宣告大家该捞鱼生庆新年了。

首先，捞鱼生的食材具有深意。它可以是三文鱼、西刀鱼、鲍鱼、干贝、龙虾等，也可以是素食类。然后加上各种含义深刻的配料，如寓意荣华富贵的芝麻花生、满地黄金的薄脆片、鸿运当头的红白萝卜丝、青春永驻的黄瓜丝、财源滚滚的香油、大吉大利、甜甜蜜蜜的桔子汁和苏梅酱、招财进宝的五香粉，外加柚子肉、姜丝、胡椒粉等等，漂漂亮亮地全摆在一个大盘里。入桌时一起举起筷子，把食材捞得高高的，嘴里喊出的都是吉祥话：新年如意、步步高升、身体健康、中多多、中大彩、春风得意等，之后再齐声高喊“发啊”。此情此景，只有在捞鱼生时才能见到，何其温馨！

其次，它已是我国庆祝新年不可或缺的活动，不论人多人少，捞鱼生都给新年增添热闹的气氛，让人觉得这才像过年。其实，捞鱼生捞的是气氛，大家心情愉悦，对未来有憧憬，对前途满怀信心。从“发财鱼生”“鸿运鱼生”“富贵鱼生”等名堂，人们希望从捞中带走霉运，带来好运，一切事情都会有转机，以乐观的心态迎接新的一年。

第三，捞鱼生有加强亲人、朋友感情的深厚含义。不管是在家举办的家族聚会，或在酒楼、餐馆兄弟姐妹间的聚餐，或朋友同学间的欢聚，只要有一盘情意深深的鱼生配料，大家在举筷搅动食材，高高捞起，吉利话语随口而出，即使捞得盘外都是食材，也都满心欢悦。在品尝的当儿，是情感的交流，生活点滴的汇报和话家常。也许一年只见面一次，但从捞鱼生中，缩短了彼此距离，所见的是深切关怀、殷殷祝福。这种文化情怀不是很独特，值得申遗吗？

第四，捞鱼生打破阶级、贫富、种族间的藩篱。很多机构团体、大小企业在新年前或开工后，都来个上下员工捞鱼生，寻个好兆头。宗亲会馆里的新旧乡亲，公司企业上自总裁、下至普通员工，大家共捞同乐，没有隔阂、忘了嫌隙，全场洋溢欢腾喜气。从中培养团结、精诚合作的力量；增进亲和力、归属感，这对社团前景、公司发展，是一剂催化剂，也是万能强力胶。

捞鱼生是牵系国人的纽带，不单初七人日可捞，从农历12月中到元宵节后，都可呼朋唤友，捞个痛快。它的准备工序不多，配料简单，却能在享用的当儿营造欢乐氛围，是我国新年时最普遍的场景。

由此看来，新年捞鱼生蕴含感情、人性、文化内涵，又有一年复始，万象更新的意义，所以有条件申请非物质文化遗产。