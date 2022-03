回应

郑寒月

《联合早报 交流站》于3月18日刊登戴文雪读者的投函《对执法人员的小建议》,戴读者在小沟渠处理掉口中的东西时,被环境稽查员以随地吐痰为由,向他开了罚单。戴读者说他不知道这是犯法的事。针对这一点,我想分享我的所知与见解。

国家的法律法规种类繁多,浩瀚如海。法律随着时代发展和社会的变化,也不断修改,因此要懂得所有法律,几乎是不可能的事,即使是法律工作者也不例外。

因此,法律的一个重要原则是不能以不懂法律为理由来要求免罪(ignorance of the law is no excuse)。法律的制定是为了维持社会秩序。国会立法生效后,人人都必须遵守。若触犯法律后可以以不知情为借口,那法律的制定就如同虚设,失去其原有的意义,任何人都可以轻易摆脱法律的约束。

与国人一样,外国人到我国来,也必须遵守本国法律。他们不可在犯下肆意涂鸦、随处丢垃圾或在禁区吸烟等行为后,以不知情为由,试图逃过法网。同样,我们到其他国家去,也不能触犯当地法律。

按照我国法律,除了不能随地吐痰,也不可以把公园里美丽的花朵或树叶摘下来带回家。还有,上完公共厕所后,也记得要冲水,以免犯法。