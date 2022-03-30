交流站：后疫情时代实体行销模式要改变

近日，某国际知名平价钟表厂牌，与同集团的奢侈品牌联名推出平价化钟表。以往都是近万元的价格，现在不过几百元就能入手。想当然尔，钟表迷或者一般消费大众自然趋之若鹜，把握这次入手的机会。也不意外，宣布发售的首日就引起广大排队人潮，不仅新加坡这样，邻近国家也有类似接近失控的场面。

在电子商务与网络行销风行的今日，业者还想透过排队造势的方法吸引媒体注意，显然是跟不上时代。尤其是在后疫情时代，这种用排队来制造话题的传统做法有必要作出调整。

尽管世界各国陆续走向开放且与病毒共存的模式，但这不代表“群聚”没有风险。社交距离已成共识，业者实有必要避免人潮聚集，特别是在密闭空间内。

这次疫情已经证明行销与实体的商业模式正在改变，网络电商平台是未来主流，透过自家或是知名电商平台销售商品是趋势。以往靠人潮来证明商品与服务有多热门，现在早就通过社群媒体行销的方式推广。

几个“网红”的背书，远胜过市井小民用行动来证明。他们只要贴出照片外加几句话写个“开箱文”，或者透过直播视频放送使用过程。消费者或粉丝就会跟着“晒单”或“按赞”，即时用网络留言反映商品的热门程度。根据贴文与留言数，还是可以量化行销成果。

反观这次事件，该钟表品牌没有透过网络平台销售商品，只在指定几家实体店销售。细心的消费者也能注意到该平价品牌的实体店，通常店内活动空间都非常小。这种开店的策略在全世界都一样，就是用很多小店面在多个商场遍地开花。而且不会租下商场内最显眼或者人流最多的位置，店内也只有两到三名售货员，新加坡的几家店也是这种模式。故此次推出热门商品，还刻意没有在第一时间公告该商品“不限量”，显然有失厚道。让消费者去初期销售的两家店排队，最后应付不来远超预期的人潮，还造成其他公众不满，实在不像是一个国际知名品牌应有的行销活动规划水准。

苹果手机长久以来都能预购，然后公布首批预购成绩作为话题。为什么该手表品牌不能采用预购的方式满足所有人？

后疫情时代，个人依然有必要保持对基本防疫的谨慎态度。对企业而言，同样也有示范与宣导防疫的社会责任。维护消费者的健康，同时提升销售数字，需要有顺应网络时代的行销与营运策略。否则销售方式不当，难免变成另一场公关危机。