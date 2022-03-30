交流站：应加强执法 并逐步取缔燃油驱动电单车

近期《联合早报o交流站》有两则关于电单车噪音问题，我也受电单车噪音困扰很久。我住在德曼花园组屋区，晚上习惯开窗，在一个深夜被楼下电单车噪音吵醒后，便开始注意到这个问题，至今一直不胜其烦，毫无办法。

这些电单车不分平日周末，通常在夜深人静时出现，有时是晚上10时后，有时是凌晨2时至5时，有时一辆，有时多辆，轰鸣而来，车停马达不关，嘟嘟作响一段时间后再轰鸣而去。我曾下楼，见到七辆电单车停在组屋之间的道路上，年轻车手聚在一起聊天，每辆车侧都贴有红三角的新手标志。我逐个拍照后向陆路交通管理局投诉，也只能选择投诉非法改装排气管，但实际上我也不确定这些车辆是否经过改装，但确定它们噪音巨大。

事后我并未接到当局任何反馈，深夜楼下噪音如常。在此，我希望有关当局能澄清，组屋楼下的电单车噪音问题是由哪个部门管理，会不会是灰色地带？

后来，我发现电单车噪音是普遍存在的问题。在任何一个十字路口，通常都有几辆电单车排在车辆前面，绿灯一闪就呼啸而过。

在组屋楼下的多层停车场，有的电单车似乎在进行噪音演示。有的更是在深夜组屋旁的公路上，故意加大油门。

燃油驱动的电单车无论从哪个角度来讲，都不是环保先进的交通工具。电单车噪音应该是道路上高分贝噪音的主要来源。我常看到执法人员在公园连道上检查脚踏车，却鲜少看见对电单车的执法。

当局应该立法减少电单车噪音污染。电单车不应发出高于其他机动车辆几倍的噪音，更不应夜间在组屋区游荡。

如果燃油动力的电单车无法降低噪音，则应逐步取缔，代之以电力驱动的电单车，使之名副其实。希望能加强对电单车的执法，规范或逐步取缔燃油动力电单车，还组屋区居民宁静的夜晚。