交流站：新常态是否剥夺了童年？

疫情已满两周年，新常态是否剥夺了孩子的童年？

最近本地接二连三出现持刀伤人事件，这或许体现了国人在这两年疫情期间，累积压抑的负面情绪爆发，以如此极端的方法发泄出来。

针对国人的心理健康问题，《联合早报》社论《心理健康问题不容忽视》也加以讨论。除了国人心理健康问题，笔者想提出另一个值得思考的话题——孩子们的成长。

因为疫情，国人群聚不能超过指定人数。这改变了学校的课外活动、讲堂与辅导课，甚至是休息时间的模式。有些课外活动练习必须减少人数，甚至暂停。全国学校运动会也被取消，学生无法见证长期苦练的结果。当然，大家也理解，这些限制都是为了遏制疫情扩散，经过深思熟虑才推行的。而且，目前的防疫措施也逐渐放宽，笔者又期待，又感激。

笔者只是稍感惋惜。这两年，孩子们失去很多人与人相处的机会。在一个人成长的过程中，人与人之间的相处是很重要的。除了能给予彼此一个倾听心事的对象，抒发情感，也是人生中很多美好回忆的基础。

试想象：现在三四岁的儿童，从他们有记忆以来，生活就是呆在家里，连过年过节也无法体验大家庭团聚在一起捞鱼生的感觉；大家在大庭广众都是戴着口罩、保持着一米距离。我们童年的那些温馨回忆——到亲朋戚友家拜年、到卡拉OK房高声歌唱、国庆日时到滨海湾浮动舞台扬旗欢庆，都无法在那两年里实现。

童年理应是人生最无忧无虑、最快乐的时光。但因为疫情，孩子无法在他们的童年时期体验这些。待他们慢慢长大，课业越来越繁重，烦恼的事越来越多，以及在新常态的形成之下，现在的孩子是否会像我们以前那样，拥有这些永生难忘、单纯快乐的童年回忆？