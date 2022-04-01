交流站：期盼疗养院早日开放探访

当人们已经可以不戴口罩在室外自由行走时，疗养院尚未开放探访。（编按：卫生部刚于昨晚宣布，4月4日开放疗养院的正常探访，详情见今日新闻。）

姐姐不幸于去年9月初突然中风以致半身不遂。由于她一直沒有成家，病情稳定后就在政府资助下，12月初住进疗养院。从一个行动自如，生活独立的人一瞬间成了长时间臥床、万事靠人的病人。

她须要有很強大的心志，才能适应这突如其来的变故；不但要克服身体的各种不适，更要适应新的生活环境和规律。只有亲人的同情和安慰、关怀和鼓励，才能安抚她的情绪；只有从家里带来熟悉的饮食，才能稍微填补那毫无食欲的肠胃。可惜就在这个关键时刻，一道令下：因为疫情严峻，养老院探访一律禁止。

禁访理由非常充分，最主要是确保无相互感染，保护体弱年长者，以及不添加院内工作人员已经非常沉重的工作负担。

根据之前的探访条例规定：每次探望亲人，访客首先要上网预约，探访时要出示有效的快速检测结果。每去一次都要检测一次，以保证访客没有带病毒。我想工作人员也不至于每天做检测，那访客如何会为防疫带来隐患？

每次探访，我都选择用膳时间，可以给姐姐送上她喜欢吃的食物，还可以帮忙喂食，绝对没有给工作人员添麻烦。偶尔遇到其他访客，大家都是轻声细语地照看着病人，有擦手抹脸的，有按摩涂润肤液的。每个访客都希望亲人能得到最大的慰藉和鼓舞。一声禁访令，伤了多少病人和家属的心！

禁访期间，虽说可以打电话慰问和沟通，但效果无法与亲身见面相比。病人一般情绪低落，不爱多言语，电话中的沉默更令人感到压抑和窒息。每次草草挂断电话，真有欲哭无泪之感。

禁访令一再延期，望穿秋水，希望这次真的可以在4月3日后解禁。保守的做法，是院方依然可以要求预约和做核酸检测，但探访逗留时间希望能增加至一小时，让老人家能安安稳稳，细嚼慢咽地吃顿饭。