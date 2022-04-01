交流站：银行不合理政策让人麻烦

由于法庭委任我为已故大姐的资产管理人，我于3月9日到位于水滨坊的大华银行处理她的定期和储蓄户头。

律师行特别为银行准备了所有必要文件，包括法庭的委任文件，嘱咐我交给银行职员。我只要到该行关闭那两个户头，再到任何一家银行开一个亡者的资产户头即可。新户头将由我负责管理和公平分配给所有遗产受益人，也就是说我是唯一可以提取户头内存款的人。

为了便利，我便选择在该行开一个储蓄户头。我以为这和一般的储蓄户头一样，有一张提款卡，可以通过提款机提款，或通过银行的应用，随时随地提款、存款和查看账户余额及其他记录等。

可是我错了，银行以户头持有人的名字是死者，不是我本人为由，拒绝发提款卡给我。我如果要提款或查询户头资料，必须亲自到银行柜台办理。然而，开户头时银行职员并没有向我清楚说明这点，让我后悔莫及，也被其他资产受益人责备办事不力。

身为法庭授权处理死者遗产的合法人，我要负责处理的繁杂事情很多，除了必须将死者所有资产公平分配给所有受益人之外，也必须清楚记录一切往来项目，并向所有受益人交代清楚。这个任务其实是吃力不讨好的。没有一张提款卡在手，没有密码，也无法登陆银行的手机应用，其他受益人随机查询时，我就无法及时出示银行存款单证明，真的非常麻烦。

为了方便，我决定提出大部分款项，仅留下几百元，把存款存入我在其他银行的个人户头。保留遗产户头只是为避免缴交30元罚金。

我认为银行的政策不合理。既然允许我提款和处理该户头的一切事务，包括关闭户头，又为何不发一张提款卡给我？职员说那是因为户头名字不同。那是当然的，户头持有人已经去世，银行是不是应该灵活处理？我持有法庭授权书，是合法代理人。银行坚持我必须在这个冠病盛行的时期，到银行排队，只为了提取一些现款，或查询存款余额等芝麻绿豆的事务，在这数码时代是不是不合逻辑？是不是同时也让我增加无谓风险，浪费时间，增添银行职员的工作量？

最后我想问银行，本人亲自到柜台提款，和在提款机提款，两者有什么不同？难道银行提款机不安全，怕我用提款卡去做不合法的事？希望银行本着提供优质服务的精神，与时并进，多为客户着想。