AIA应奖励没索赔的保户

我和当全职家庭主妇的太太10多年前用我公积金的保健储蓄户头各自买了一份AIA Healthshield Gold Max医药保单，10多年来保费一直上涨，我在无可奈何的情况下，把住院B1病房等级降格为C病房，最近还收到AIA来信问我既然已70多岁，还要不要续保，如果不要的话可以断保。我10多年来从未向AIA索赔过半分钱，现在断保实在心有不甘。

几年前，我“被逼”参加了政府推出的终身健保，之所以说“被逼”是因为终身健保保单没有选择余地。当时我十分纳闷，政府本来是用心良苦，担心那些没有医药保险的国人无法承担高昂医药费而推出终身健保，但对我们这些已有私人保单的人，其实不应强迫我们承担两份保险，加重负担。因为一旦有事，保户只能向其中一方索赔，到现在我还是对这个做法心存疑惑。

我有朋友和老婆吵架后，跑去私人医院住个三两天，这些人觉得这比住酒店更划算，动不动就住院，滥用宝贵医药资源，不但不必承担任何损失，其医药费却要我们这些从没索赔的保户承担，实在非常不公平。

拥车的人皆知，只要没有提出过车祸理赔又拥有良好驾驶记录，都可享受每年10%的保费回扣，以50%为顶限。我认为没有索赔过的医疗险保户同样应该得到保费回扣以资奖励，而对于那些不断索赔的保户，应该调整他们的保费才对。

我和太太都没工作，保健储蓄户头只有区区4万9800元，以每年两个人加起来保费接近3000元计算，这样下去不出15年就分文不剩，想起来就怕。

顺便一提，卫生部最近建议我们固定看一名医生，以便易于跟踪病情，我认为这是很好的建议。我很早就有这个想法，然而，综合诊疗所却告知我如果固定看同一名医生，会被当成看专科服务，除了较少津贴，以后凡是有什么伤风感冒小毛病也必须当专科收费。希望卫生部可以考虑让那些看固定医生的综合诊疗所病患，以一般门诊收费计算，这将是病患的一大喜讯。