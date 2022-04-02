新马关卡重开

记者报道新马关卡重开情况，让两地人的心情也重开了。【Raymond Yap Lee Long】

历史性的时刻：4月1日星期五农历三月初一，希望从此顺顺利利，一切恢复正常。【Qiu Ge】

听障女未及时让路 遭脚踏车骑士打巴掌

既然选择在马路上骑脚踏车，就该自己观察路况和车子及行人，而不是理所当然地要别人以你为先让着你。注意到许多骑士都有这种心态，我也碰过这样的骑士，对我比不雅手势和辱骂。和汽车比起来，他们一毛钱路税都没交，凭什么这么理直气壮？【Lau Siew Wah】

涉及行人事故处罚太轻导致这些骑士不把法律当回事。【Ken Lim】

她听不到声音，没有及时让路，骑士打人就不对。【Rose Chua】

我走在人行道已感觉不安全。不是你听到还是听不到，是他们速度太快，行人来不及反应。打人就不对了，何况打一个听力有问题的人。希望警察早日找到这打人的骑士，还受害者一个公平。【QM Chua】

丈夫澄清：孕妻未必是在国大医院流产

医院已经尽力，救不了孩子但救了母亲。【Johnson Chng】

发文时要想清楚，不然会浪费资源也会引起不必要的误会。【Ang Siew Bee】

中国不会因不疏远俄罗斯而在区域内付出政治代价

很佩服李总理的智慧与勇气，原本很气新加坡制裁俄国，但看了总理的对话，希望西方能了解，辛苦总理，保重身体。【Poh Mei Ling】

李总理是为了新加坡的立场和利益发言，尽量不得罪两方，表现得很有智慧。【Yen Hua Ang】

谈判结束俄将减缓攻势

早就好提议保持中立了，不然不会搞到今日的下场，国内断瓦残垣，人民流离失所。【姚维昇】

把“攻不下”说成“让冲突降级”，俄国人也死爱面子。死结在乌东，不分裂乌克兰普京没法和国人交代。【Bee Hive】

不要有任何变数了。战火快快停息，对大家都好。最重要的是别让美国来搅局。【Kenneth Tan】

戴琪：美应摆脱对中国经济依赖

一个资本主义国家说要摆脱对一个社会主义国家的经济依赖，嗯……。【蔡宇】

中美贸易战都打了好几年，贸易金额不降反升。嘴巴说不要不要，身体却很诚实。【James Liew】

《交流站》每周六选刊过去一周网民在《联合早报》面簿页面和早报Kopitiam面簿页面的谈资，让报纸读者也掌握网上民声。