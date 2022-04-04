交流站：有效反馈的机制令人赞叹

我家对面有座办公楼，不知何时起白天不停发出刺耳的低鸣，和着马路上汽车的沙沙声，让人居家办公时不敢开窗。忍了好一阵子，最后实在受不了，于是在国家环境局的网站上反映了这件事。

没想到环境局的工作人员很快就回应。他们先给我打电话了解噪音情况，然后通知办公楼负责人。办公楼初步判断可能是楼顶的制冷机出了故障。没出两天，环境局工作人员再次联络我，说已经找到问题，正在赶着维修。

我在家里一边接听电话，一边看到工人正在对面楼顶忙碌着，不一会儿那个恼人的声音就消失了。好高的效率！我向对方表示感谢的同时，心底对这种有效反馈机制发出由衷的赞叹。

不由得想起几年前发生的另一件“小事”。那时我大女儿刚读小学，弟弟妹妹还在幼儿园。因为集娱乐与学习于一地，科学馆便成为我们经常光顾的“溜娃”宝地。

一个周末早上，科学馆刚开门我们就到了，孩子们像往常一样兴奋地冲进去直奔自己最爱的“意大利面”。大女儿第一个先到，迫不及待地钻进那个镜子做的小屋里。她调皮地探出脑袋，张开大嘴，假装在吃面，还不时伸出小手去摸“面条”。突然听到“哎吆”一声尖叫，她的手被硬硬的塑料面条划破了。我赶紧带她到门口的办公室，幸好只是划破一点皮，科学馆一位年轻女职员帮忙消毒并包了创可贴。我随口说一句：“如果意大利面用软的橡胶做就不会有事了。”哪里想到那位女职员却记了下来。向她道谢后我们继续在科学馆内“探险”，两周后再来时，“意大利面”真的变成了软的！大女儿尤其兴奋，觉得自己的手没有白受伤。

前后两件事的高效解决，让人深深为科学馆和环境局的工作人员点赞。有效反馈，不仅解决了问题，更让人觉得受到尊重，我们每个人都是这个社会进步的一分子。