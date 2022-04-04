交流站：组屋区居民 恶习何时休

己故建国总理李光耀以10年的决心和毅力，把又脏又臭的新加坡河改造成干干净净的名胜风景区，让本地居民及外国旅客既可享用河边美食，又可乘船游览风景线。

反观我们居住的组屋区，某些居民几十年来的恶习都无法改变。一些自私自利的居民，长期把走廊当成住家一部分，存放家里极少用到的物品。有些买了新家具，把不舍得丢掉的旧家具弃置在走廊；有些把衣服晒在楼梯口，阻碍失火时逃生之路。喜欢种植的邻居又把走廊当自家花园；真正有心的人至少会把花草处理得尝心悦目，但有些人就任意摆放己经枯萎的盆栽，盆子坏了也不舍得丢，形成伊蚊滋生隐患。

楼下脚车停放处也常堆积很多损坏无法使用的脚踏车，若不移走，建再多脚踏车架也不够用。

尽管发生过不幸的人命事件，但建屋局和市镇会仍无法有效制止这类居民的不当行为。这对其他住户造成长期困扰与不安，对有意出售单位的邻居也不公平，因为新买家对居住环境和卫生与安全必有所要求。

组屋邻里之间的关系是建立在互相尊重与礼貌的基础上。建屋局不能长期姑息与助长这种屋霸，应先给予警告，如不遵从，则应施以适当罚款。

我国是个文明城市，当局应教育居民，同心协力维护居家环境的美观与卫生。建屋局可以在新人领取新组屋时，为他们讲解居家环境的重要性，让这种几十年的恶习不会在新组屋区生根。教育部也应在公民课里教育下一代，做个为他人着想的好公民。