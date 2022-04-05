交流站：环保不应上升到道德层面

绿色环保已成为大部分国家的长期战略，围绕诸如碳排放等标准，日益演变成各国在政治、经济、科技和国际势力等大范围的博弈。谁能创造和主导话语权，谁就能确立规则、主导局面、分配资源及决策未来。电动车就是很好的例子。

环保课题最早是欧洲人开始讨论，当时被视为一件特别崇高的事，于是先进国家就有了主导权，设立高端技术和设备的高标准门槛，掌控未来的新能源市场。为此，甚至把环保提高到一种道德范畴，仿佛讲环保的公司就是好公司，讲环保的个人就是觉悟的人。

麦肯锡公司曾对一些行业中的企业，使用新技术和成本之间的关系做过研究，发现三分之一的新技术成本低于现有技术；但另有三分之一高于现在成本；还有三分之一持平。

所以对企业而言，并非一味讲绿色就是好的对的。如果只是搞噱头、讲故事，利用政府的政策谋利，新壶装旧酒，那就更要不得。环保须要牺牲企业和个人利益，而企业所牺牲的最终还将转嫁到消费者身上，冲击最严重的大多又是低收入群体。

环保对个人来说，应量力而为，市场竞争被边缘化的始终是低收入者。明年中起，我国大型超市将收取每个塑料袋至少5分，对这部分群体就是一种负担。

环保不应上升到道德的层面。超市塑料袋收费政策一旦落实，我们就须明确和认同这几点：

一、为环保买单是必须的，而不是可商量可选择的，虽然成效有待检验；二、虽然少砍树、少造房、少坐私人汽车、少用冷气、减少奢靡消费等的环保效果，相信要比节省区区几个塑料袋更好更快，但为了环保，这点不便利是可以忽略的；三、环保就要牺牲点效率。对绝大部分国人来说，超市塑料袋基本上都会循环使用，最后作为垃圾袋完成使命。但如果不愿额外付费购买塑料袋，有人或许就会乱扔垃圾，最终清洁工人工作难度增加，牺牲效率。

我常自带环保袋去超市购物。但临时购物，往往不可能自带购物袋。男性一般也不会随时带购物袋出门。这不是环保与否的问题。社会进步是为了让人越来越舒服和便利，环保也应如此。我们应该在不降低现有舒适度的前提下，慢慢改善。

各大超市算是疫情下获利最大的企业，是不是应该担负更多社会责任？与其收这5分，不如采取奖励模式，每次购物不需要购物袋者，可积分或以实物奖励；或让民众用家里可循环的塑料瓶、旧衣物、报纸书籍、电子产品等，就近换取垃圾袋。这对中低收入家庭不啻是更有人情味的鼓励环保方式。

气候变暖至今是有争议的，美国一些科学家解密一个科学档案，通过科学验证，全球气候变暖并不存在。如果把时间轴拉得够长，短时间内的明显变化，在地球的寿命里并不显著。

当然，不管真假，环保总是有益无害，绿色有利健康，但须要政府倡导、企业参与、个人自律，让这种价值观慢慢变成一种全体公民意识，且自觉深入到每个人的实际行动中。