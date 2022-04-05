交流站：严格节制垃圾与塑料袋的耗用

对于塑料袋收费的讨论，有些人不完全理解其终极目的。他们多侧重在心疼须要付费，日积月累下来，这笔钱不少。他们甚至认为区区一个塑料袋，超市收取5分或1角，实在“好赚”。

我很奇怪，为何不深一层为环保设想：一、为什么须要强制收费？二、为什么不能认清收费的作用？付费取用塑料袋的新措施，终极目标是阻止人们取用无度，随意制造多余的垃圾。

为何不告诉自己：改变过去被超市宠坏的习惯；塑料袋属于超市和商店，不能随意取用。为了地球生态，大步跨越旧习惯，当需要塑料袋时，不要心疼那5分。这很难吗？

在一些讨论中，认为塑料袋可以便于家庭厨余包装丢弃，得到第二次使用，说服力非常脆弱。付费塑料袋一样可以用于收集厨余。说穿了，还是不肯付费。

为什么人们难以接受付费？我的理解是，塑料袋付费使他们感到“失”，过去随意取用是“得”。从得入失，因而感到困难。请转换想法，把厨余垃圾看成自己的排泄物，家用厕纸向来都是自费购买的，丢弃垃圾要用塑料袋，自己付费购买，是否合理？

一些人认为，商家凭什么大赚塑料袋钱，不如自备购物袋。政府应该促请商家把塑料袋的收入，七成给环保组织，扩大维持环境的资金。

我不觉得把蔬菜与洗衣剂放在一起有什么大问题。蔬菜水果吃前，难道不必洗过吗？何须分装？我在超市看那些挑剔的人取用塑料袋非常夸张，蔬菜鱼肉已经分装了，他们还要求职员再分装，大塑料袋要求两个重叠装东西。

家庭厨余其实可以减低到最少。我家的厨余只是茶渣、蔬菜梗、番茄皮之类。苹果我是连苹果籽和皮都吃，最营养的是籽。芒果皮南瓜皮我也吃。做饭控制饭量，没有剩饭，汤也必须一滴不剩。如果注意厨房管理，每天跟家人确定是否回家吃饭，就能大大减少厨余垃圾。

在荷兰，我们若要装厨余，要买一种由面粉制成的厨余垃圾袋，比塑料垃圾袋贵。我只在天寒地冻时用几个。这种厨余垃圾袋会在数天后自动分解。我们是把厨余丢弃在能分解的绿色桶里。至于那些不能投入分类箱的垃圾，在我们那区，垃圾工人每四周会来收一次。

希望看到我国政府分发更多的分类桶，培养国民分类垃圾的习惯，请人们履行责任，尽量分类丢弃；少买，少吃，少用，尽量减少制造垃圾。

减低使用塑料袋的最直接办法，是广泛使用再生纸袋。荷兰几乎所有商品都以纸袋包装。我更乐见我国出现更多的再生纸袋工厂，生产自需，便利再循环。