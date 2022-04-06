“平台经济”已是伴随手机网络而来的经济模式，消费者和平台管理者、工作人员透过手机应用联系、协调，完成整个销售过程。

这个模式很新，不太久以前，负责完成末端交易的工作者还被称为“零工”，所以这模式也被称为“零工经济”，因为他们主要是赚取每一趟次的佣金，多劳多得。随着模式运作的成熟，在全世界加入的工作人员越来越多，据统计，在本地已经有8万人在这领域工作，包括送餐、私召车和德士司机，占居民劳动人口约3%。

虽然人数多，但平台模式还没有充分做到像正规产业那样保护他们的各种权益，包括强制公积金、医疗保险等等，收入也不稳定，很多从业人员因此都带着边做边看的心态，无法安心做长期的生涯规划。因此，卫生部兼人力部高级政务部长许宝琨医生在国会答复议员询问时透露，对这些工作者的调查显示，有约55％支持向公积金局强制性供款，他们考虑到的主要就是未来的住房和退休需要。

公积金制度在早期被不少人误解，因为年龄没到就用不到，感觉不安全，年龄一到就急着提出来。然而随着教育程度提升，宣传更多更清楚，资讯也更透明，国人越来越能明白这个制度的多元功能，利息也比市场更丰厚，很多人愿意增加公积金存款赚取可靠的利息。这也是为什么公积金制度在国际上一直是口碑不错的退休金制度。