交流站：抗疫不是游戏也不靠标语

乌克兰战情稍缓，上海疫情吃紧，许多人的视线又转到上海局势上。这世界真不乏“热闹”甚至“闹剧”，看着连篇累牍的报道，不禁纳闷这世界到底怎么了，为什么不能让人有片刻的喘气机会。随后给在上海工作的大学同学打电话问候，并询问到底怎么回事。同学长叹一声：“唉，管理的问题。不说也罢。不让出门，就在家里呆着。我看到你们新加坡开放了，真替你们高兴。”然后就不再作声。

抗疫可说是我们这一辈经历过的一件大事，没有既定答案，没有既定套路，每个国家都根据自己的实际情况，采取具体措施，灵活调整应对。有石头就摸着石头过河，没有石头就踩着泥过河，如果水太深，就得游泳过河或想办法过河，反正这个“河”非过不可，没有人可以例外。

抗疫不是文字游戏，看看新闻报道，疫情催生出许多新名词：动态清零、社会面清零、静态清零、静态管理、封抗、封控、网络切割、全域……等等不一而足，语言似乎变成了迫击炮，看得我们眼花缭乱，几乎要先搞清这一个个新名词的真正含义，才能搞清是采取什么措施，如何配合。

行动的精准首先需要理解的精准。清明节到了，网上又出现许多令人啼笑皆非的标语，“哪个回家敢上坟，山上坟坑是你家”，疫情打乱人们的正常生活，这些标语更把人搞晕了。

抗疫不是辩论，不是东西方对抗，许多人犯了“冷战”的瘾，无论什么都要分成“东西”，“不信西方那一套邪，还是东方这一套正”，甚至有人上纲上线，给不同见解的人扣帽子，“东方视西方为另类，西方视东方为异类”，把“与毒共存”斥为“与毒共亡”。许多精力都放在是否要封城的辩论上，甚至人身攻击。人们的注意力都转移了，怎么去抗毒？口号不会抗毒，标语不能消毒，争执正好给了病毒可乘之机，口水唾沫倒会传播病毒。人类可能不会被病毒打败，但会被自己打败，历史将会评判现在我们做的每一个决定。

我们都在努力抗疫，第一个当老师的肯定没老师，都在摸索、都在总结经验，不同地域不同国情有不同的应对措施。每个人都有“锅”，都别甩，也都别抹黑，认清我们的共同敌人。疫情是人类共同的灾难，需要互相理解扶持，共同抗疫，而不是口诛笔伐。

春暖花开，希望看到疫霾褪去，我们可以回归正常生活，毕竟日子还要继续下去。