交流站：该遵守商店外展示区条例

笔者发现邻里有些商店外的货品摆设似乎有不断往外扩张的现象，有些甚至已经超出地上所划的红、黄格子范围非常多。这令笔者想向有关当局了解，到底商店外地上的红、黄格子（固定户外展示区）管控条例是否还在实行？

按笔者了解，本地开始实行在商店外设立固定户外展示区已经10年或以上。当初实行固定户外展示区的目的，是允许商店店主或租户在商店外地上所划的红或黄格子范围内，摆放及售卖货品，主要是为在紧急状况如失火时，防控和避免店外货品摆设阻碍到公众的逃生通道。

固定户外展示区条例为了公众的逃生安全而设立几项安全距离，如在店外前面的通道摆放货品须距离商店门口至少一点五米；各排之间的货品摆设则须要有至少一米距离。因此商店店主或租户只要把货品摆在红、黄格子范围内，就算符合条例。

但现今不难观察到，有些商店会把货品延伸摆到店门口，甚至越界在红、黄格子外摆放货品。这造成商店前的通道原本须要有一点五米宽的安全距离，变成只剩下一米或更窄，有些甚至窄到只能让一个人通过。有些店也会在两个红、黄格子之间摆放或陈列货品。这可能完全阻碍了两排货品之间应有的安全距离，使之变得更窄。

有些商店更大幅度把货品摆设扩张到格子外非常大的范围，犹如另外开起一间店。这样的行为不仅阻碍通道，也挡住其他公共走道，对使用公共通道或走道的公众造成不便，也对其他奉公守法的商店不公平。

令笔者担心的是，倘若固定户外展示区条例还在实行，那些货品摆设超越或严重超越格子范围的情况却持续而不加改善或制止，万一不幸发生紧急状况，会对公众造成安全隐患。我们是否该防患未然，回到当初实行固定户外展示区的原意呢？