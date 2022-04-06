交流站：远程医疗问诊的好处

我最近参加了一次远程医疗视频问诊。这是使用ZOOM应用，在家中与医生在视频上进行的医疗咨询。

约半年前，综合诊疗所的医生建议我參加远程医疗视频问诊，我答应后，一个护士就向我解释视频问诊如何运作，必须做哪些准备，并给我一份远程医疗视频问诊的小册子作参考。

首先，我必须在个人电脑通过互联网下载ZOOM应用，根据步骤指示，只要几分钟就可以完成下载。在接近预约日期，综合诊疗所会传短信到我的手机，提醒我即将来临的视频问诊，而在预约日期前一天，再通过手机短信寄给我参加视频问诊的ZOOM链接号码和密码。

视频问诊当天，我在预约时间前15分钟打开ZOOM软件，然后打上链接号码和密码，就可以登录会议室。

不久，一个护士出现在电脑屏幕上，她验证了我的身份，询问我服用的药，说会安排将这些药邮递到我家，然后叫我等一会，医生就过来。预约时间一到，医生和我打招呼后就进入正式的视频问诊。

我告诉医生过去一星期每天测量血压，都在可接受的范围内，体重虽稍有增加，但体重指数（BMI）还是属于健康水平。医生满意我提供的信息，说根据我上一次的血液和尿液检查，一切都还好，他于是安排我六个月之后再到综合诊疗所做另一次血液和尿液检查。

远程医疗视频问诊的好处是：一、在家中舒适地与医疗人员通过视频看诊；二、可安排递送药物上门服务；三、減少来回综合诊疗所的麻烦。