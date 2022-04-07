交流站：终身学习理所当然

1970年代中期南洋大学毕业等于失业，当时生活很不容易，但我们没有坐以待毙，有在工厂当工人，有在商场当售货员，有在巴士公司当剪票员，各行各业，几乎清一色加入蓝领队伍，没有怨天尤人，我们勤勤恳恳，大部分白天工作，晚上上课。有上黄昏班英文课、马来文课（据说当时要当公务员，英文得考获三级，马来文最少一级）、商业簿记课、学缝纫裁剪、学烹饪做糕点，林林总总。

两年后，我进入人民协会当组织秘书。几个月的实习后，便直接被送到国家青年领袖训练学院，修读六个月的社区与青年发展专业文凭，过后成为合格的全职员工。

这六个月的培训比上班还耗时，因为得住宿在学院里，星期六下午回家，星期日晚上10时以前报到。好像在大学里，更像在兵营受训。整个课程20个学生，但讲师与培训员不止20人。

当了三年多组织秘书，发现当时的师资训练学院开门招生，我马上申请。被录取后，在师训读了一年，顺理成章在实习的中学当了华文教师。当时的学校原本不缺华文教师，只缺美术教师，但校长看我中四文凭有修美术，就把我留下来，课余时间送我去受训，转教美术。虽然后来我没机会去南艺读课余美术，但还是得学美术，因为学校让我负责美术学会。在我同班同学里，就有再接受课余培训而转去教美术的。

多年以后，我当部门主任，还是得去上半年的部主任培训课程。课程有百多个学生，大约10个科目，只有一科是以华文讲解。部门主任得协助校长管理整所学校，标准型中学一般都有千多名学生，百多名教职员工。

除了接受部门主任培训，我也多次参加国外华文教师进修课程，每次一个星期至一个月不等，几乎每五年就出国进修一次。这前后，我到过日本、台湾、中国大陆和香港等，让我眼界大开，获益不浅，认识了不同国家的教育制度。

80年代，我开始了中学教育工作。这神圣的工作可以说是五年一小变，10年一大变。单说课室里教学，最初是用粉笔与黑板，后来就用透明片，白板马克笔，再后来用录音、录像带，用电脑简报，现在用网络教学。

40年几乎变翻了天，如果没有不断学习，不断提升技能，教师能有生存空间吗？老实说，在职教师的培训再培训是从没间断过的。

最近看到某议员提议：大学生每五年得再接受培训，提升新的技能与知识，让专业与时并进，我想这是正确的。但设定大学文凭的有效期，则在情理之外，说不过去。

总而言之，知识爆炸，科技一日千里。鼓励人民活到老，学到老；鼓励大家无论老少，终身学习是必要的。过去如此，将来也一样。