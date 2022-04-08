交流站：精气神与冠病

随着疫情缓解，新加坡开始步入与病毒共存的时代，人们又开始聚在咖啡店或食阁用餐，路上行人也多起来。然而，除口罩的人少之又少。这是一个可喜现象，证明大家已有防范意识，懂得保护自己的健康。

口罩虽然可以降低感染疾病，我们还必须注意保养“精气神”，即所谓人体“三宝”。中医认为精气神是维持人体生命活动的三大要素，人要精满、气足和神旺。只要养足了精气神，身体就会健康，疾病才不会找上你。

精指人体一切营养物质，有先天与后天之分。先天之精是与生俱来的，受之于父母；后天之精来源于饮食。精不仅是构成人体的基本要素，而且跟人体整个生长、发育、生殖及衰老过程有密切关系。精不足则出现动作缓慢，发落齿松，腰膝酸软等体征。因此，必须通过饮食调摄来保护我们的精，即饮食要均衡，不能偏食，以正餐为主，少吃零食。

气是指维护人体生命活动所需的精微物质，它具有全天候活动的特征，是推动人体机能活动的动力，具有温煦脏腑、固摄精血、抵御外邪、转化营养物质等重要功能。

气足则人体健康无病，气不足则百病缠身。养气的基本要求是少生气及减少情绪波动，因为肺泡是进行气体交换的主要场所，血液通过肺泡交换氧气，源源不断送到机体的各个组织细胞中，以维持正常生命活动。一个人如果经常发脾气与人争吵，就必然要消耗大量肺气，影响到呼吸器官的正常操作，导致人体正气不足，外邪乘虚而入。

神是指人体的所有精神意识及思维活动，为心所主导。心健则神气充足，神气充足则身体强壮，神气不足则身体虚弱。所以，我们不要胡思乱想，以免影响大脑皮层的正常生理活动。思虑过度易造成人体气机不畅，出现郁积，造成内分泌失调，引起各种疾病，例如神经衰弱、肠胃神经功能紊乱等。

总而言之，在冠病肆虐时刻，应该注重精气神的保养，例如定时吃三餐，保持心境平和，凡事看开点，别胡思乱想等，不只对个人，甚至对他人都是一件好事，因为不只少争斗，也不易被冠病缠身。