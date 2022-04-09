图书馆正更换旧武侠小说

答复

谨答复《联合早报·交流站》于4月6日刊登的何再根读者投函《在图书馆找不到心仪藏书》：

我们感谢何先生的反馈。

包括何先生在内的读者对武侠小说和其他中国名著有着浓厚兴趣，这让我们深受鼓舞。这与我们推广母语阅读，加深对新加坡各族群的文学艺术、文化和传统欣赏的宗旨相一致。

何先生提到的武侠小说在我们读者中特别受欢迎，经常被借阅。由于这些书被广泛借阅而磨损，变得陈旧，我们正在更换它们，所以这可能导致何先生在裕廊区域图书馆无法找到这些书。

不过，这些书仍可以在其他公共图书馆找到。我们鼓励读者通过国家图书馆应用（NLB Mobile，下载网址是mobileapp.nlb.gov.sg）查看书籍的借阅状态、借阅和预留实体书，以及使用我们的中文电子书库。

读者可以在我们的电子书平台Libby（网址是https://mobileapp.nlb.gov.sg/get-started-with/libby/）上查找中文电子书和有声书，包括中国四大名著。Libby（网址是https://go.gov.sg/libby-jinyong）上也有金庸武侠小说全集的电子版。

我们感谢何先生的反馈，并将继续通过扩大我们的母语实体和数码图书馆藏，包括名著和新书，以鼓励阅读。

国家图书馆管理局

馆藏规划与发展处长

周韵娴