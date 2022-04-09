宏茂桥居民期待入住新替代组屋

房屋老去，居民同样年华不在，在新屋子里请别忘了安装一些必备设施给年长人士，他们跌不起啊！【Ng Sin Hock】

老旧组屋換全新组屋也在同区，屋龄又重新99年算起，夫复何求。【Leo Wong】

其实以前建的组屋墙壁电线水槽什么都老了，没有现代建筑结构好，就算什么中期翻新也比不上换间新的好。老实说过了四五十年是时候拆迁换新组屋，老年人住得安心自在点。【Jeremy Dong】

好羡慕呀！40多年就可以拆了，我住河水山50多年了还不拆。【Jenny See】

文礼持刀伤人两青年落网

私会党活动沉寂一段很长时间后有死灰复燃迹象。【HL Goh】

上世纪80年代的新加坡常有私会党火拼砍人事件，现在已很少，最好能严惩这些狂徒避免再发生这样的事。【Jimmy Lai】

他们是认识的，这是寻仇，跟平民没多大关系。从另一角度看，这些案件发生一次就捉一次，这些烂东西就少一些。【Jack Tsoi】

花500元打造走廊农场被令拆除

会招惹伊蚊、蚂蚁等昆虫。市镇会清洗走廊也不方便，火灾发生时又挡道。不要为一己之私给人不便。【Michelle Yeo】

现在的人一点小事就投诉。以前我们过年时都会在走廊做小架子，用火炭烤鸡蛋糕、蛋卷。端午节做粽子也是在走廊，大家都很开心，为什么现在这样不可以，那样不可以？【ChooiEng Boo】

虽然我也喜欢花花草草和鱼，但太多我会觉得不雅观。适度还是能接受的，只要干净我也不会去告状。【Meow Ling Lim】

感染冠病六个月内患血栓风险增

大家要提高警惕，防范病毒感染，别以为染上冠病只是三五天便痊愈，忽略它的严重性。戴口罩和尽可能保持安全距离有助于预防感染病毒的风险。【Woo Siew Hoong】

看了新闻难免有点怕，还是別掉以轻心，做好防疫措施。【Kee Kee】

为何中国民众同情俄罗斯

不是同情，而是立场问题，因为觉得同仇敌忾。但这种支持其实是矛盾的。支持分裂主权国家，支持地域以民意独立，还能让外国派军入驻，其实就等于赞成台湾、香港、新疆、西藏也可以这么做。所以因为立场的支持并不正确，如果和自己的情况有矛盾，甚至可能自食其果。【Malcolm Chang】

北约外长会议暗藏玄机

欧盟你们就陪美国演下去，看看谁受伤比较严重。【Owen Txh】

这世界慢慢就是两个帮派，美国带着英国和欧盟围攻中俄，虽然两个帮派里面矛盾不断，但是为了斗垮对方，可以各自把矛盾放一边，攘外必先安内。正所谓道义放两旁利字摆中间。【Martin Hou】

上海封控疫情激民怨

上海的朋友说其实没那么严重，基本上和我们一样很多无症状感染者，只是因为要采取清零政策，要付出比较多代价。【Ken Teo】