交流站：谈取消年中考试

教育是立国之本，它和社会的富足、经济的繁荣、政治的稳定有不可分割的密切关系。儒家强调的“修身、齐家、治国、平天下”，更围绕在教育的成败上。

教育体制的拟定配合国家政策，也须时时作更改和修订。最近，我国教育部宣布从明年开始取消年中考试，这是为了让学生更专注于学习，避免过度重视分数。

一路来，学者专家都认为考试能审核学生的学习成果，让教师、家长和学生本身知道自己对某个科目的掌握程度，进而能因材施教，设法弥补不足之处。考试会加重教师出题、审题、印刷、批改、讲解等方面的负担，学生则需在考前作复习准备，且心理承受重大压力；甚至有学生因此而患上忧郁症、闷闷不乐、自残、对人生了无乐趣。这是大家不愿看到的情况。

如果取消年中考试，是否有更好的方式能评定学生的表现？能让学生正视本身的弱点？

没有了考试，学生少了压力，他们还会关注学业，会勤作练习、上课专心听讲吗？还是把时间用在其他方面，如玩电脑游戏、上网搜索、浏览各网站等，这不一定是健康的消闲活动，可能会玩物丧志，身心受摧残，误入歧途。这是意志不够坚强、定力不够，不会自律自动自发的学生所面对的问题。当然，有明确学习目标，自制力强，刻苦自励的学生，将能利用时间发展自己的兴趣，对喜爱的科目作深入探考，在学习的海洋自在地游弋。这是大家都乐于见到的。

既然取消了年中考试，没有了考前复习准备，也没有考试后的算分数和讲解、分析考题，所省下的时间应作妥善的利用和安排，如上一些益智课程、有关往后职业的介绍和培训，或有关心理健康、生活安全意识、从事适当的运动、如何交友、如何面对人生挫折、压力等问题，让学生日后踏入社会，能更好地安排生活。

其实，即使取消了年中考试，也还可以有些不算分或分数占的比例小的测验，这可让学生多关注学习，也熟悉作答技巧、题目的要求，如果完全没有这方面的训练，等到年底考试时，他们可能会手忙脚乱、不知所措，而这会打击自信心，影响下来的学习。虽然小测验会带来一点压力，但有时压力就是一股推动力，一种催化剂，鼓励学生勇往直前，培养学习的兴趣。

考试有利有弊，我们得站在学生的立场，衡量得失，给学生最适当的教育，让他们乐于学习，视学校为一个大家庭。更何况教育是春秋大业，对教育计划的拟定，得审时度势，深谋远虑，才能造福莘莘学子。