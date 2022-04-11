交流站：心理健康和家人的关系

心理健康的不平衡会造成心理疾病俗称精神病，近几个月报纸报道了不少精神病患者伤害公众的事件，不时也会有学生被网络和学校霸凌的事件。

我的女佣也因面对经济压力，在2020年中突然发病，要跳楼自杀，我们没办法安抚她，只好报警求助。她最后在心理卫生学院疗养一段时间后，我们送她回囯。

多年来，我接触到的心理疾病康复者有好几位。很多时候，病患在家人细心照顾下很快康复，外人看不出他们曾患病。

几年前有一名理工生来我公司实习，在和他交谈时，发现有点异样，向理工学院教师了解后，知道因为他最亲爱的祖母过世，受不了压力，患上忧郁症，经过治疗一段时间后已经完全康复。知道他的状况后，我通知同事要以平常心对待，不要排斥他，终于完成20个星期的实习课程。

现今，社会和家庭压力，职业和工作挑战都很大，我们要学会珍惜自己和家人，学习家庭生活和工作的平衡，接受现实和大环境是不可能改变的，要改变自己的心态来面对世界。

心理健康问题大多从家庭压力开始，包括父母对孩子要求的无形压力，或照顾家庭和工作的压力等等。通常家人够细心的话，能发现患者有些不寻常的反应，有点忧郁情绪。如果能开始陪伴他，多关心和爱护，多少能减轻压力。这样可以帮助患者将心理的不平衡感减到最低，就不会发展成忧郁症或精神病。