交流站：到底是谁惹的祸？

我们住在这座公寓三年多，时常见到停车场有两只猫在走动；一只全黑和一只灰白。我们不知道它们从哪里来，也不知道它们为何一直“住”在公寓里的停车场。听说已经住了六年都相安无事，前阵子不知道谁点燃火苗，竟引发成一宗法律案件。

我们之前一直住在组屋，不明白公寓条规的运作。开始时发现每一年都更新管理层，也觉得环境保养和清理越来越糟糕。有一天，退休的老公觉得在家没事做，想回馈社会，决定参选公寓理事。好不容易拉了几张票，他终于被选入管理委员会。没想到我们的苦难日子来了。刚开始的三个月，他整天愁眉苦脸，情绪波动异常。以前他从不把工作情绪带回家，但竟为了这份吃力不讨好的工作，跟我起了冲突。

有一天，他对我说：“真没想到里面是这么乱，里面分两派，他们都在‘搞政治’。我现在进退两难啊！我们都没拿薪水的，为什么搞到鸡犬不宁？”

最近，他好几个晚上都有视频会议，我忍不住问他，才知道是为了那两只猫。有居民投诉他们的车盖有猫痕，还有几个小孩在停车场跟猫一起野餐。“现在管理层发出通告，谁要领养这两只猫，不然就把它们送去领养。”但是管委会中有人反对，有些居民也不赞成。为了这些猫，管委会成员和居民都分两派。公寓的聊天群天天你一言我一语，争论不休。

过不久，管委会收到律师信，有人为了猫要告管委会。还有人把字条塞进每家每户，希望居民投同意票把猫留下。结果有些居民觉得被骚扰，觉得这样把字条塞进别人家门缝是违法的。

这几天不见这两只猫在停车场游荡，它们的“家”不知道什么时候被何人移走了。可是，管委会和居民的纠纷还没解决。这到底算是谁惹的祸？