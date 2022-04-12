交流站：莫歧视送餐员工作

根据一项针对本地送餐员展开的研究，参与调查的送餐员有九成对工作感到满意。但他们同时也指出，送餐员面临的最大挑战，不是一般公众认为这份工作缺乏经济保障或工作环境，而是公众对他们的歧视，以及认为送餐是低技能工作，一般是由没受过教育的人来做的。

调查结果真让我不解。在日常生活中，如果不想下厨或忙得没时间煮食，只要叫外卖，无论晴天雨天，送餐员都不辞劳苦把食物送到家，让我们足不出户可以舒服地享用美食。送餐员为我们提供了生活上的便利，我们应该要感谢他们的服务，而不是歧视他们的工作。

有关送餐工作一般是由没受过教育的人来做的低技能工作，我的看法是不管工作需求涉及的是高技能或低技能，每个人都在各自的岗位上发挥自己的能力，为社会创造不同的价值。个人在不同领域的贡献，奠定了彼此的生活根基。一粒米、一滴水、一件衣、一套房或各类的服务行业，无一不包含他人辛劳的付出。

每一份正当职业都值得尊重，我们不能以个人教育程度来衡量他人所从事的工作和价值。重点在于无论从事哪一行，应该专心致志扮演好自身的角色。试问若一名受过高等教育并身居高位的人，在工作上假公济私，另一人没受过教育但敬业乐业，努力把工作做好，两者谁会更受尊重？

因此，一些人对送餐工作的歧视是不可取的。反之，公众应以尊重、感谢和包容的心来对待送餐员。当他们把食物送到家门口时，和他们说声谢谢是最基本的礼貌。偶尔遇到他们送来的食物，尤其是汤类或饮料不小心打翻或溢出来时，不要动不动就投诉，可以多设想对方可能是新手，或因赶时间等因素而不小心造成。我想毕竟他们也希望把食物完整无损地送到顾客手中，所以对无心之过，要多体恤与包容。