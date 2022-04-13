交流站：申诉职场霸凌却过了有效期

我要反映作为一名普通职员申诉职场霸凌的艰难过程，我的案例因为超过一个月的有效申诉期无疾而终。我希望通过我的案例让更多人知道如何更有效进行职场霸凌的申诉。

虽然政府尽了最大努力保护每一名本地员工，也在很多地点张贴劳资政公平与良好雇佣联盟（简称TAFEP）的广告，尽量创造劳资和谐共处的职场环境，但普通员工在申诉过程中还是困难重重，不清楚自己的权益和申诉的有效期限。

在整个霸凌过程中，即使我还在公司任职时向电子工会（UWEEI）和人力部职员反映自己的处境，电子工会职员跟公司联系后，给我的反馈是“公司要保留这样的管理手段”，并且告诉我“就算员工被公司警告处分，也可以安然无恙工作40年”。我进一步向人力部职员反映，却因为我是职总电子工会会员，又被要求通过电子工会解决。

在此过程中，我已无法承受公司管理层日复一日的霸凌，同组同事被要求自愿离职申请或者干脆自动辞职，剩下我一个人要接手双倍的工作，每天工作心理压力非常大，时时处于惶恐中，不知道哪一天会突然被叫进办公室开会，被莫名其妙地警告，还有毫无根据的指责。今年1月25日，我忍无可忍辞职了。

在心情平静下来后，3月中旬，我透过人力部网站点击预约面谈，再次联络人力部职员，很快被安排视频会议和进一步的电话会谈。职员确认这是一起“wrongful dismissal”案件，但告诉我已经过了有效追溯期，接下来只能找律师（有效期三年）处理，看我个人决定，费用会比较高。

我理清整件事情的疏漏。即使我在职时找了电子工会，我是14年的会员，有缴纳会费，但事情处理方式却非常消极，如果这样，会员被霸凌去投诉还有什么意义？在整个事件中，我直到离职后才得知申诉有效期只有一个月。我希望可以唤起普通职员的自我保护意识，也敦促相关部门对申诉程序做出更细致的说明，创造更优雅的职场气氛。