交流站：买到有问题的进口蔬果种子

我是退休人士，闲暇之余的爱好是种植一些蔬果植物，蔬果种子都是选购本地园艺公司出品的。去年年底，我在巨人超市的花卉处看到从中国进口的一些蔬果种子，其中有鸡毛菜种子，就买了一包。回家后打开这包种子，纸袋里的种子数量出乎意料的多，同样的价格，若是本地售卖的种子只有区区几十粒而已。第二天我就播种了两盆，几天后，鸡毛菜没有任何动静，同时一起播种的本地菜籽都冒出了小嫩芽。等到本地菜籽的菜苗长到15至20毫米高时，鸡毛菜的种子依然没有动静。

为了了解鸡毛菜种子的发芽情况，我把鸡毛菜种子放进湿润厨房纸里进行水培育苗，每天观察，数天后，结果和土培育苗一样，种子还是种子，没有任何变化。

最近，在巨人超市看到紫色生菜的种子，虽然有前车之鉴，但我还是揣着侥幸的心理买了一包。这次打开纸袋，里面装的又是一大把种子，让我不由自主地产生不祥的预感。这次，我播下了两盆紫色生菜种子，又播下两盆由公园局免费赠送的九白菜种子。两天后，九白菜开始冒出嫩芽，一星期就长出真叶，可是紫色生菜种子没有任何动静。我同样再用水培育苗法观察种子发芽情况，一星期过后，紫色生菜籽毫无变化。

当然，遇到两次同样的经历，我不会再去买同样牌子的蔬果种子了。

今天借贵报分享这两次经历，是提醒其他蔬果种植爱好者，在购买此类蔬果种子时要谨慎，也借此机会呼吁有关部门和机构，能否确认这些种子的真假，若是品质低劣，以次充好，属于商业道德范畴；若是以假乱真坑骗消费者，就另当别论了。