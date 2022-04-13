交流站：为邻里中心重新注入活力

日前，早报报道全国商联总会与新报业媒体将再次推出“吃喝购物在邻里”的活动，在眼前零售业面临重大考验的时刻，这的确是件令人欣慰的事。

众所周知，本地商家在过去两年多遭受冠病病毒无情肆虐，许多邻里商家面临极大的生存压力，虽然这期间，政府也向他们伸出援手，但对邻里店主来说，最重要的是有人潮光顾。人潮才是零售生意的生命线。

新加坡全岛大概有六七十个邻里中心，可是大多数的设施已经开始老旧，因此，如果邻里中心的店主没有及时做出改变，必定面对生存压力，除非他们自己是业主。

在这科技日新月异的时代，邻里店主面对的改变不止于经营模式、橱窗设计等，更重要的是有远见与能力，把业务和数码平台互相结合，让区内的居民与区外的消费者能够融合在他们的平台上，由此再进一步利用实体店优势，发挥网上购物潮流的良机，去逐步落实“2025邻里新天地”的目标。

本地邻里中心的概念听说起源于美国，但将之发扬光大的却是新加坡规划之父刘太格先生。是他把城市规划设计的重点定为：人们的生活功能配套。他认为，理想的邻里中心距离附近组屋，最远应该不超过500米。

在我居住的直落布兰雅区，就是根据这个概念而设计。

这区的邻里中心融汇了售卖或提供居民日常生活所需的物品与服务，例如：中西医诊所、美食中心、平价超市等，十分便利，也让这里组屋的市场售价偏高。

因此，希望第二系列的邻里旅游指南，能进一步深入探索本地组屋邻里的风土人情和美食；在为邻里商家注入新动力的同时，也完成协助店主转型的使命。这应该也是政府与广大组屋居民盼望的一件美事。