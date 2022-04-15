本人非常认同《联合早报》社论《大众食堂清洁问题须加强应对》的观点。政府为解决小贩中心清洁问题以及清洁工短缺，立法要食客归还托盘碗碟及清理桌面残渣，让清洁工专责在托盘架边收拾清理以便归还摊主，而把剩下来的人力，分配到清洗桌面与消毒。

我注意到4月5日食品局在交流站的答复，表示应该给清洁工更多时间与耐心，但我认为这样的回复无助于解决问题。

食客归还碗碟条例推行已超过六个多月，从立法以来只有两人收到书面警告，就知道新加坡人是奉公守法的。为何在工作量减半的情况下，桌面清洗及消毒还是无法达标呢？

桌面汤汁油渍没人清理是一个不争的事实，应该面对问题想方设法解决，给更多时间只是回避问题。问题本身就是人手不足或存在利益关系，承包商的责任难道不应该追究吗？

桌面的清洁一部分是靠有责任心的清洁工完成，一部分则是有备纸巾的食客自行清理。但不自备纸巾习惯的食客大有人在，他们常会在残留汤汁油渍的桌面用餐，这不是与每个人都应该享有一个干净整洁的用餐环境的口号背道而驰吗？

不要让员工难请成为承包商的借口，这才是真正问题所在。如果承包商有足够的清洁工，就不会有桌面清洁问题存在。下下策不妨修法，规定食客用完餐后，还原桌面干净状况，摊主或许可以赠送几片纸巾以方便食客清理之用。至于桌面消毒杀菌，可以等到晩上收工前一起处理。

要怎样才能拥有干净的用餐环境，须要政府与国人一同努力才会看到成果。