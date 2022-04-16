取消年中考试为培养乐学精神

答复

谨答复《联合早报·交流站》于4月11日刊登的卢桂霞读者投函《谈取消年中考试》：

我们感谢卢女士对取消年中考试作出深思熟虑的反馈。作为她以前的学生，我也要感谢卢老师30多年前对我的指导和栽培。

近年来，教育部按照“学无止境”（Learn for Life）计划推出了多项政策改革，旨在培养学生的自信心和自主学习能力。正如卢女士所观察到的，中小学明年取消其余年级的所有年中考试，是朝培养学生的乐学精神、不过度重视学业成绩的方向，迈出的又一步。

已取消年中考试的学校透露，它们有更多的时间提供多样化的学习体验，以满足学生的学习需求。一些学生也反馈说，他们现在有更多的机会探索自己的兴趣和强项。我们向卢女士保证，学校会善用腾出的时间来培养全面发展的学生，使他们在人生道路上取得成功。

即使没有年中考试，学校也有定期评估，以帮助学生衡量学习进度，找出强项，缩小学习差距。我们同意卢女士的看法，即这类评估对帮助学生的学习非常重要，因为它能让教师及时了解学生的学习情况，从而灵活地调整教学方法，以更好地满足学生的需求。由于没有年中考试，学生将有更多时间，根据教师对他们学习进度的反馈作出改善。

重要的是，学生应由学习和自我提升的内在价值所驱动，而不是狭隘地被评估结果所激励。正如孔子在《论语》中所说：知之者不如好之者，好之者不如乐之者。别只看短期“学堂人生”，要放眼长期“人生学堂”。

教育部

副教育总司长（课程）

孙振炜