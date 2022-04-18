交流站：看护母亲的日子

身兼母亲的主要看护一晃八年余，白天还得驰聘于岛国各处工程，百岁老妈虽神智清晰，但行动不便且罹患数种慢性病，3000多个内外兼顾的日夜星辰如何熬过，个中滋味一言难尽。

有看护者毅然卸下多年专业，转身自由业者，只为陪伴病父度过晚年，不留遗憾；也有高龄长子兼顾不同失智程度的双亲，斗智斗勇，尽心尽力，其一先辞，然则孝道未了。

母亲曾执意独居多年，直到不慎跌倒不良于行，我才坚持接她同住。出院前，已把母亲的床具细软，从楼上客房搬移到楼下书房，方便她行走及如厕。同时四处张罗轮椅、助行器，安排在厕所装置热水器、扶手，顺带连地板也涂抹防滑剂，母亲一出院就直接搬进来疗伤。

考虑到饮食健康及安全，住家附近的日间托管及康复中心是我当时的第一选择，迄今近五年。那段日子，五更早起打点家务之余，侍奉母亲梳洗、餐饮及药剂，7时许载送到托管中心，又赶在中心下午5时关门前接她，回家后又是帮忙梳洗，以及另一轮的家务、餐饮打点。

日复一日，忙里忙外，还得跟进医院复诊，舟车劳累，体重瞬间骤减，亲手足也未必能全然了解和体会。每当有全家活动，我都会独自留守，侍奉在侧，放弃可有可无的家庭活动，几趟自家旅游也都缺席。蜡烛两头烧，个人的时间、精力、工作、家庭、社交以至爱好，不由得大幅牺牲或割爱。

母亲因血管不顺畅，以致脚部大面积肿胀溃烂，脓水不止。我依照护士指示，隔日清洗伤口、敷药、包扎、做足洗澡前的防湿程序，直到痊愈，费时九个月。不过也从中学习了许多护理伤口的知识。

大家都说，先照顾好自己，才能照顾好别人，其实是知易行难。于我而言，每当遇到看护难处，总会先想方设法，尝试各种解决途径，而非轻言放弃，甚而经常检讨、纠正及改进，以期照顾到被看护者的感受和尊严，敏感地觉察他们的肢体语言和眼神，并适时作出反应。当然，日常的身体检测记录至关重要，这有利复诊时让主治医生作为参考，必要时调整药剂的分量或服食间隔。

这些日子以来，全职太太并没闲着，手足分担有限，内人从旁辅佐。婆媳融洽，是我把母亲接回家同住的考量因素。毕竟，照料年迈又行动不便的父母，是为人子女天经地义、责无旁贷的任务，除非身不由己。

常言道：养儿一百，长忧九十九。不论我们活到多老，但在父母有生之年，还是他们眼中长不大的孩儿。

每每夜深，万籁俱寂，脑海回荡初中时期音乐老师亲自弹奏、教唱的歌曲：《母亲的恩情》，顿时胸口隐隐作痛。扪心自问，当下除了尽心侍奉，嘘寒问暖，伴随晚年，还能为母亲做些什么？只愿他日思念之余，不留遗憾。