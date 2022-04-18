交流站：帮助工会会员 确保过程公平

谨答复《联合早报·交流站》于4月13日刊登的杨菲菲读者投函《申诉职场霸凌却过了有效期》：

就杨女士的投函，我们谨此澄清一些事实。

杨女士于今年1月5日通知电子与电器业工友联合会（UWEEI），她于1月4日收到公司的警告信。

我们的工业关系员于1月6日与她会面。杨女士对公司在警告信中指出的一些值得关注的问题直认不讳，如她拒绝按经理的要求参加会议、在Google Chat上屏蔽经理，以及不回复经理的电邮和客户的投诉。然而，她不高兴是因为她觉得经理一直处处针对她，对她很苛刻。

她也问工业关系员，她收到警告信是否会导致她被公司解雇。我们告诉她，这封警告信不会自动导致被解雇。

配合我们的申诉处理流程，她同意UWEEI与公司的人事部核实情况。1月6日，公司人事部证实，因杨女士的行为影响了公司的运营，已向她发出了警告信。人事部同意在1月19日与杨女士作进一步讨论，以了解她的关切。

在UWEEI处理此案时，杨女士于1月20日通知我们，她已递交辞呈。鉴于她的决定，工会要求与杨女士会面，讨论为她提供其他形式的援助，包括求职援助。在1月24日给我们的电邮中，她感谢UWEEI帮助她寻找工作，但表示她还没有准备好。

2月21日，她写信给我们，询问求职援助的事宜。在2月21日至3月2日期间，我们有过几次电邮往来，我们要求她提供一份履历副本，以供她求职之用。但是，她还未回应这项要求。

从事件发生的先后顺序来看，杨女士并没有被公司解雇，而是自愿辞职。在与我们的沟通中，她没有提到任何有关“不当解雇”的问题，因此我们没有与她讨论一个月的申诉期限，因为这是向劳资政纠纷调解联盟（Tripartite Alliance for Dispute Management）申诉遭不当解雇的期限。

在与杨女士沟通的整个过程中，工会以专业和客观的方式处理她的个案，同时确保这一过程对各方都是公平的。如果杨女士在找工作方面需要帮助，我们会继续帮助她。

（作者是电子与电器业工友联合会副执行秘书林泽秋）