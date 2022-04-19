交流站：公共场所应调高冷气温度

原油价格飙升，电费暴涨，为什么至今还没有人鼓吹，调高公共场所、办公室以及厂房等地方的冷气温度，以节省能源？

近期听到不少中小型企业投诉，电费明显增加，加重成本压力，也使到产品价格上涨。单是从商业角度考量，商家或许要检讨本身的电力消费，有冷气的办公室和厂房，冷气温度是否过低，导致不必要的浪费？本地白天的室外气温一般在34摄氏度左右，如果室内冷气调为24摄氏度，已经有10摄氏度或大约30%的温差。可是，许多有冷气的地方，感觉所调的温度是22摄氏度甚至20摄氏度，不但消耗大量电力，也要面对可观的电费。

不久前，到裕廊东附近一座工商业大厦上课，接到的通知电邮里，竟建议大家带一件外套，以抵御太强的冷气。我想，既然冷气太强太冷，为什么不考虑调高一到二摄氏度，即省电省钱，也让大家更容易适应与感觉舒适。

此外，公共场所有冷气设备的地方越来越普遍，比如商场、综合诊所、民众俱乐部、戏院以及超市等，但室内与室外的温差，也是相当明显。个人而言，时常在傍晚时分到公园连道快步走，流了一身汗后，要是不得已必须顺道去商场或超市，想到那里的强冷气，总是要打退堂鼓。

近日，初次到滨海艺术中心观看演出，才踏入大门，迎面而来的也是即强又冷的冷气，还好穿了长袖上衣，才慢慢适应。

综合上述，商家、商场、办公大楼、公共部门以及公共设施等，是时候检讨电力，特别是冷气的使用，减低电费负担，也节省宝贵的能源。