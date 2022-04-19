交流站：医药账单可通过 医疗支付框架支付

答复

谨答复《联合早报·交流站》于4月9日刊登的裘真读者投函《打疫苗副作用看诊费可否索赔？》：

与其他非冠病疫苗类似，一些人在接种冠病疫苗后可能会出现发烧、发冷和肌肉疼痛等症状。大多数症状会在几天内消失，并不是所有的症状都需要医生检查。可能需要就医的严重副作用包括过敏反应或心脏和胸部症状，如胸痛、呼吸急促或心跳异常。

若就诊经主治医生评估是适当的且可能与疫苗接种有关，则接种疫苗后产生的急诊和专科门诊账单可基于善意给予豁免。国大医院已联系裘女士，帮助她免除儿子的医药账单。

在适用的情况下，新加坡人和永久居民可以利用常规的医疗支付框架，如政府津贴、终身健保（Medishield Life）／私人综合健保计划（Integrated Shield Plan）和保健储蓄，来帮助支付未被豁免的账单。如有经济困难，可向有关公共医疗机构的医疗社工寻求进一步的经济援助。

为了确保我们能够将紧急部门的资源优先用于那些有生命危险和紧急医疗状况的人，我们呼吁在接种疫苗或追加剂后出现轻微症状的人，先向他们常看的初级保健提供者求助，而不是前往紧急部门。医院必须帮助患有严重疾病的人，不必要地到紧急部门就诊会增加医院的负担。

卫生部

保健财务团

补贴及资助政策司长

郑诗华