交流站：游客眼中本地餐饮场所卫生

贵报4月11日社论《大众食堂清洁问题须加强应对》我深有同感。我和妻子是来自美国的旅客，本月12日下午我们在新达城熟食中心用完餐后，因为找不到托盘回收铁架的空位，只好入乡随俗摆在附近空桌子上，让旁边多位用餐客人用餐时与我们脏乱不堪的碗碟为伴，实在过意不去。

我随后和一名66岁、身高约5英尺、体重40多公斤的清洁女工交谈，她告诉我这些八层高的托盘回收铁架给她加重不少工作量，使她消耗更多体力，每天回家后又累又倦。我亲眼看见这位女士一方面要高举双手，小心翼翼将比她头顶高出不少的铁架上的托盘慢慢取下来，怕打到头或摔破，另一方面又要弯腰半跪将最下面两层的托盘取出来。这种折磨年老员工的工作方式不合理，应该有比较好的解决方法，希望有关当局能改善。

以前这位员工只要收拾桌子，将客人用完的盘碗餐具直接放在胶盆送进厨房就可以，现在还要清扫盘碟剩下的食物、酱汁、冰块、纸张等原本属于洗碗工人的工作，间中还要擦桌子，一人身兼数职。我问老人家有没有向上头反映，她摇头不语，一副无可奈何的样子。

我在美国从事餐饮业40多年，其间也经营过多家购物中心内的Food Court和快餐店等。30多年来，我来新加坡不下10次，每次都很细心观察新加坡大众食堂的清洁打扫卫生管理。我一直耐心等待这种因循守旧、不求突破的做法，有朝一日能够改进，可惜这次回来还是大失所望：清洁桌子的员工用同一块布擦了又擦，不洗也不换；桌子四周椅座和椅背几乎没人擦过，更严重的是员工甚少用肥皂水或清洁消毒剂擦桌子，基本的卫生要求不合格。

新加坡政府规定每个客人离开前都必须清洁桌子，方便下个客人使用。这种不切实际的措施，笔者认为十分不当。立法者应该亲身示范教导客人（尤其是我们这些外来旅客）用什么来擦桌子？如何擦法？去哪里找水和消毒剂？旅游局应该提醒外国游客到贵国享受“世界文化遗产”时要特别携带餐纸巾、面纸、小湿巾？

在外国，tissue paper面纸（小而薄）和napkins餐纸（比较厚、大张）有完全不一样的用途和功能。到美国人家里作客，主人绝不会给客人面纸代替餐纸、餐巾。面纸是用来擦鼻子、手、脸，不是用来擦嘴。

新加坡大众食堂除非有一天能供应客人纸餐巾和用完就丢的纸餐具，将整个熟食中心大刀阔斧改装，否则永远难登大雅之堂。我也曾偷偷看过好几个食阁的洗碗设备，有些地方似乎也是不理想。

最后笔者有两个建议：一、认真考虑使用餐盘垫纸。一方面与欠干净的桌面隔离，另一方面让清洁工在收拾时快速又省时。我相信新加坡一些商业机构一定会愿意赞助支持这种善举，因为一举数得，纸餐巾上可以印广告提供给客人免费使用。二、卫生官员不妨去参观本地一些大学食堂的餐厅设计，研究它们收回盘碗的解决方法。多年前笔者曾参观过谷歌旧金山总公司的千人餐厅，对他们的管理模式和设计留下深刻印象，不知新加坡谷歌是否也有免费员工餐厅？