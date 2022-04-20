交流站：餐饮场所不干净评论非空穴来风

公共餐饮场所用餐后的餐具归还措施在去年推行之前，政府可谓费尽心思，各种奇招相继推出。首先是在小贩中心放置不锈钢架，希望食客用餐后主动归还餐具。然而几年过去，钢架往往少人问津。

一计不成，再施一计。这第二计，环境局规定食客购买食物的同时垫付一份微不足道的押金，只有在归还餐具时才能取回押金。这做法试行时引起一些争议，主要因为给付和拿回押金的过程繁琐，最终没有大规模推行。到2020年，冠病暴发让人们在餐饮场所用餐时，对环境卫生的要求有所提高。环境局也开始落实熟食中心、咖啡店餐盘回收措施。据了解，人们对新措施的配合度相当高，初步解决了一个久悬未决的老难题。

每一项新措施的推行都不是一蹴而就。民众配合归还餐具，可说已解决了大半的问题。然而，桌面清洁度至今仍被人诟病。清理桌面无非使用桌布或纸巾，人们不可能带着一块桌布到处走。用纸巾吗？会制造更多垃圾和加重环保的负担。那么这另外一半的清洁桌面工作就应该由清洁服务商负责。只有民众和服务商各司其职，才能形成一个完整的流程。

最近，我到珍珠坊小贩中心用餐，买了食物却找不到干净餐桌。绕了一圈，桌上不是有明显的汤汁痕迹，就是有前一晚还来不及清理的餐具、酒瓶。

餐具归还措施实施后，读者反映公共餐饮场所的餐桌及其周围环境不比以前干净的评论，并非空穴来风。期待相关机构制定适当的纠正措施。